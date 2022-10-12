Тюменец добился компенсации морального вреда после ареста из-за наркотиков

13 октября 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

Мужчину добился компенсации за заключение под стражу на несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский районный суд Тюмени признал право на возмещение вреда мужчине, который был реабилитирован после заключения под стражу из-за обвинения в хранении, приобретении или сбыте наркотиков. Мужчина был признан невиновным, а после получил 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Приговором Калининского районного суда Тюмени от 20.10.2021 года был признан невиновным и оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотиков, — примечание URA.RU). За ним было признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу истца 250 000 рублей и 25 000 рублей на оплату юридических услуг», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело на мужчину завели еще в апреле 2021 года, а в июне того же года подписку о невыезде заменили на заключение под стражу. Теперь за счет казны РФ ему должны возместить вышеуказанную сумму. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Ленинский районный суд Тюмени признал право на возмещение вреда мужчине, который был реабилитирован после заключения под стражу из-за обвинения в хранении, приобретении или сбыте наркотиков. Мужчина был признан невиновным, а после получил 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Приговором Калининского районного суда Тюмени от 20.10.2021 года был признан невиновным и оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотиков, — примечание URA.RU). За ним было признано право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу истца 250 000 рублей и 25 000 рублей на оплату юридических услуг», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело на мужчину завели еще в апреле 2021 года, а в июне того же года подписку о невыезде заменили на заключение под стражу. Теперь за счет казны РФ ему должны возместить вышеуказанную сумму. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.