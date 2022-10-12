В ЯНАО пенсионерку обманули на четыре миллиона рублей

Доверчивая пенсионерка перевела мошенникам четыре миллиона рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) 61-летнюю жительницу вынудили перевести на счет мошенников 4 миллиона 80 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (4 ст. 159 УК РФ)

Полицейскими было установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, сообщили, о якобы оформленном на нее кредите и предложили оформить кредит, переведя его на безопасные счета. «Находясь в заблуждении, женщина выполняла указания неизвестных: оформляла кредиты, денежные средства переводила на продиктованные неизвестными злоумышленниками телефонные номера и банковские счета. О том, что ее обманули, женщина догадалась только после того, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь, их телефоны были отключены», — сообщается на сайте управления МВД РФ по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о мошеннике, который представился сотрудником МВД и убедил пенсионерку спасти сбережения в банке, взяв кредит.