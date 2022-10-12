12 октября 2022
11 октября 2022

В ЯНАО пенсионерку обманули на четыре миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги, банковская карта, взятка. Сургут, банковская карта, деньги, финансы, бюдежт, бюджет, кредитная карта, карта сбербанка, монеты, рубли
Доверчивая пенсионерка перевела мошенникам четыре миллиона рублей Фото:

В поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) 61-летнюю жительницу вынудили перевести на счет мошенников 4 миллиона 80 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (4 ст. 159 УК РФ)

Полицейскими было установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, сообщили, о якобы оформленном на нее кредите и предложили оформить кредит, переведя его на безопасные счета. «Находясь в заблуждении, женщина выполняла указания неизвестных: оформляла кредиты, денежные средства переводила на продиктованные неизвестными злоумышленниками телефонные номера и банковские счета. О том, что ее обманули, женщина догадалась только после того, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь, их телефоны были отключены», — сообщается на сайте управления МВД РФ по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о мошеннике, который представился сотрудником МВД и убедил пенсионерку спасти сбережения в банке, взяв кредит.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) 61-летнюю жительницу вынудили перевести на счет мошенников 4 миллиона 80 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (4 ст. 159 УК РФ) Полицейскими было установлено, что потерпевшей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка, сообщили, о якобы оформленном на нее кредите и предложили оформить кредит, переведя его на безопасные счета. «Находясь в заблуждении, женщина выполняла указания неизвестных: оформляла кредиты, денежные средства переводила на продиктованные неизвестными злоумышленниками телефонные номера и банковские счета. О том, что ее обманули, женщина догадалась только после того, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь, их телефоны были отключены», — сообщается на сайте управления МВД РФ по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о мошеннике, который представился сотрудником МВД и убедил пенсионерку спасти сбережения в банке, взяв кредит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...