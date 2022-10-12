12 октября 2022

В УрФУ анонсировали дату выборов нового декана журфака

В Уральском федеральном университете выберут нового декана журфака в конце ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с Владимиром Волкоморовым и Борисом Лозовским. Екатеринбург, волкоморов владимир
Покинувший пост декана Владимир Волкоморов был избран на должность 17 января 2020 года Фото:

Нового главу департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета, вместо покинувшего пост Владимира Волкоморова, выберут в конце ноября. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале университета.

«Выборы декана журфака состоятся в 20-х числах ноября. Процедура предполагает публичные слушания программ кандидатов по развитию департамента», — сообщает пресс-служба вуза.

Директор департамента журналистики УрФУ Владимир Волкоморов покинул свой пост по личным причинам 3 октября. Он заявил, что планирует развиваться вне журфака УрФУ. В настоящий момент временно исполняющей обязанности декана журфака стала Татьяна Рябова.

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Нового главу департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета, вместо покинувшего пост Владимира Волкоморова, выберут в конце ноября. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале университета. «Выборы декана журфака состоятся в 20-х числах ноября. Процедура предполагает публичные слушания программ кандидатов по развитию департамента», — сообщает пресс-служба вуза. Директор департамента журналистики УрФУ Владимир Волкоморов покинул свой пост по личным причинам 3 октября. Он заявил, что планирует развиваться вне журфака УрФУ. В настоящий момент временно исполняющей обязанности декана журфака стала Татьяна Рябова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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