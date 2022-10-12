Горожане разгромили новую остановку в Пермском крае

Горожане не оценили приоритетный проект пермских властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Красновишерске (Пермский край) местные жители сломали новую остановку, которую власти установили в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». О случившемся сообщила администрация Красновишерского городского округа.

«Вечером 11 октября подрядчиком были закончены работы по обустройству остановки магазин „Юбилейный“ в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“. И уже в ночь с 11 на 12 красновишерцами совершен акт вандализма: сломали остекление в конструкции остановки, вырвали кабель, нарушили конструкцию лавочки. Раскидали пустые бутылки», — говорится в сообщении администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Чиновники также призвали горожан беречь и ценить городское имущество. О том, когда будет производится ремонт остановки пока не сообщается.

В Красновишерске разгромили остановку в первую же ночь после ее установки Сообщество «Администрация Красновишерского городского округа» во «ВКонтакте»