12 октября 2022

Горожане срывают приоритетный проект пермских властей. Фото

Горожане разгромили новую остановку в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка автобусная
Горожане не оценили приоритетный проект пермских властей Фото:

В Красновишерске (Пермский край) местные жители сломали новую остановку, которую власти установили в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». О случившемся сообщила администрация Красновишерского городского округа.

«Вечером 11 октября подрядчиком были закончены работы по обустройству остановки магазин „Юбилейный“ в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“. И уже в ночь с 11 на 12 красновишерцами совершен акт вандализма: сломали остекление в конструкции остановки, вырвали кабель, нарушили конструкцию лавочки. Раскидали пустые бутылки», — говорится в сообщении администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Чиновники также призвали горожан беречь и ценить городское имущество. О том, когда будет производится ремонт остановки пока не сообщается.

В Красновишерске разгромили остановку в первую же ночь после ее установки
У новой остановки выбили стекла

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В Красновишерске (Пермский край) местные жители сломали новую остановку, которую власти установили в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». О случившемся сообщила администрация Красновишерского городского округа. «Вечером 11 октября подрядчиком были закончены работы по обустройству остановки магазин „Юбилейный“ в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“. И уже в ночь с 11 на 12 красновишерцами совершен акт вандализма: сломали остекление в конструкции остановки, вырвали кабель, нарушили конструкцию лавочки. Раскидали пустые бутылки», — говорится в сообщении администрации в социальной сети «ВКонтакте». Чиновники также призвали горожан беречь и ценить городское имущество. О том, когда будет производится ремонт остановки пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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