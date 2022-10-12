Владимир Путин отметил сотрудников любимой компании тюменских властей

Путин наградил благодарностями работников ключевого подрядчика правительства Тюменской области

13 октября 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объявил благодарности тюменским строителям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присудил госнаграды сотрудникам компании «Мостоотряд-36», которая входит в состав АО «Мостострой-11» — ключевого подрядчика правительства Тюменской области. Данные о награжденных размещены на официальном портале правовой информации. «Распоряжение президента РФ. Наградить почетной грамотой Владимира Гренца, машиниста крана филиала АО «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36», — говорится в опубликованном документе. Помимо этого, благодарности от президента получили монтажники Сергей Бабанов и Александр Полосухин, а также машинист крана Владимир Топорков. Все они являются сотрудниками «Мостоотряда-36». Мужчин поощрили за трудовые успехи и многолетнюю работу. Компания «Мостострой-11» является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Акционерное общество получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов как в регионе, так и за его пределами. Гендиректором «Мостострой-11» является Николай Руссу. Он же занимает должность депутата Тюменской областной думы. Ранее URA.RU писало, что президент России наградил орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени тренера Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Николая Ожегина. А звание «Заслуженный работник культуры РФ» от Владимира Путина получила замдиректора детской школы искусств в Ишиме Алина Каплунова.

Президент РФ Владимир Путин присудил госнаграды сотрудникам компании «Мостоотряд-36», которая входит в состав АО «Мостострой-11» — ключевого подрядчика правительства Тюменской области. Данные о награжденных размещены на официальном портале правовой информации. «Распоряжение президента РФ. Наградить почетной грамотой Владимира Гренца, машиниста крана филиала АО «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36», — говорится в опубликованном документе. Помимо этого, благодарности от президента получили монтажники Сергей Бабанов и Александр Полосухин, а также машинист крана Владимир Топорков. Все они являются сотрудниками «Мостоотряда-36». Мужчин поощрили за трудовые успехи и многолетнюю работу. Компания «Мостострой-11» является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Акционерное общество получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов как в регионе, так и за его пределами. Гендиректором «Мостострой-11» является Николай Руссу. Он же занимает должность депутата Тюменской областной думы. Ранее URA.RU писало, что президент России наградил орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени тренера Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Николая Ожегина. А звание «Заслуженный работник культуры РФ» от Владимира Путина получила замдиректора детской школы искусств в Ишиме Алина Каплунова.