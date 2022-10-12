Мэрия одобрила строительство нового элитного ЖК в центре Челябинска

13 октября 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Строительство начнется после выдачи разрешения на проведение работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска одобрила строительство компанией ООО «Магистр» нового элитного ЖК рядом с институтом культуры на улице Орджоникидзе в центре города. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта позиции № 51 на листе „План красных линий (основной чертеж)“ документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Челябинска», — говорится в документации. Летом проект строительства девятиэтажного здания между 34 и 36 домами по улице Орджоникидзе вызвал нарекания от жителей близлежащих территории в ходе публичных слушаний. Однако впоследствии комиссия проект согласовала. Компания «Магистр» предоставила необходимые пояснения. Вырубленные насаждения она компенсирует дополнительной высадкой саженцев, пожарная безопасность также будет соблюдена. Ранее компания «Специализированный Застройщик „ИКАР Север“» приступила к строительству нового микрорайона на северо-западе Челябинска. Скоро в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих компания построит высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров, а также детский сад на 200 мест.

Мэрия Челябинска одобрила строительство компанией ООО «Магистр» нового элитного ЖК рядом с институтом культуры на улице Орджоникидзе в центре города. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта позиции № 51 на листе „План красных линий (основной чертеж)“ документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Челябинска», — говорится в документации. Летом проект строительства девятиэтажного здания между 34 и 36 домами по улице Орджоникидзе вызвал нарекания от жителей близлежащих территории в ходе публичных слушаний. Однако впоследствии комиссия проект согласовала. Компания «Магистр» предоставила необходимые пояснения. Вырубленные насаждения она компенсирует дополнительной высадкой саженцев, пожарная безопасность также будет соблюдена. Ранее компания «Специализированный Застройщик „ИКАР Север“» приступила к строительству нового микрорайона на северо-западе Челябинска. Скоро в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих компания построит высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров, а также детский сад на 200 мест.