В учреждениях Пермского края проверили готовность гражданской обороны и защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.
«В ходе тренировки силами учреждений территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения проведена работа по обнаружению районов, подвергшихся заражению. По результатам тренировки учреждения Пермского края были оценены как „готовы к выполнению задач“», — сообщили в ведомстве.
В тренировке были задействованы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и его филиал в Карагае, Нытвенская и Чайковская станция по борьбе с болезнями животныхи и ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр». Был проведен отбор контрольных проб на территориях края и их исследование на наличие опасного вещества.
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