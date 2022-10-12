12 октября 2022

В Пермском крае проверили готовность к защите от радиационной ЧС. Фото

В учреждениях Пермского края прошли учения на случай ЧС с радиацией
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , радиация, осторожно радиация
Специалисты проверили готовность действий в случае ЧС Фото:

В учреждениях Пермского края проверили готовность гражданской обороны и защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края.

«В ходе тренировки силами учреждений территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения проведена работа по обнаружению районов, подвергшихся заражению. По результатам тренировки учреждения Пермского края были оценены как „готовы к выполнению задач“», — сообщили в ведомстве.

В тренировке были задействованы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и его филиал в Карагае, Нытвенская и Чайковская станция по борьбе с болезнями животныхи и ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр». Был проведен отбор контрольных проб на территориях края и их исследование на наличие опасного вещества.

Специалисты отбирают пробы воздуха

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В учреждениях Пермского края проверили готовность гражданской обороны и защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края. «В ходе тренировки силами учреждений территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения проведена работа по обнаружению районов, подвергшихся заражению. По результатам тренировки учреждения Пермского края были оценены как „готовы к выполнению задач“», — сообщили в ведомстве. В тренировке были задействованы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и его филиал в Карагае, Нытвенская и Чайковская станция по борьбе с болезнями животныхи и ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр». Был проведен отбор контрольных проб на территориях края и их исследование на наличие опасного вещества.
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