Пушилин заявил о переломном моменте в спецоперации

Денис Пушилин уверен, что наступил переломный момент в освобождении территории ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецкой народной республики наступает переломный момент в освобождении территории от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас наступает переломный момент в освобождении территории ДНР», — уточнил он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
Основными целями, которые были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным в ходе спецоперации, являются защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Также задачами являются демилитаризация и денацификация Украины.
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