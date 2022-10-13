Пушилин заявил о переломном моменте в спецоперации

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Денис Пушилин уверен, что наступил переломный момент в освобождении территории ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республики наступает переломный момент в освобождении территории от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас наступает переломный момент в освобождении территории ДНР», — уточнил он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Основными целями, которые были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным в ходе спецоперации, являются защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Также задачами являются демилитаризация и денацификация Украины.

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В Донецкой народной республики наступает переломный момент в освобождении территории от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сейчас наступает переломный момент в освобождении территории ДНР», — уточнил он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Основными целями, которые были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным в ходе спецоперации, являются защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Также задачами являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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