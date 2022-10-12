12 октября 2022

В Ноябрьске в ДТП пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
В Ноябрьске водитель ВАЗ сбил несовершеннолетнего ребенка Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил несовершеннолетнего ребенка. О происшествии сообщает telegram-канал «NSK».

«Около 18:25 часов во внутридворовой территории по ул. Советская водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. После ДТП несовершеннолетний доставлен в ЦГБ», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Происшествие также случилось на улице Советской.

Место ДТП в Ноябрьске по ул. Советская
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил несовершеннолетнего ребенка. О происшествии сообщает telegram-канал «NSK». «Около 18:25 часов во внутридворовой территории по ул. Советская водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. После ДТП несовершеннолетний доставлен в ЦГБ», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Происшествие также случилось на улице Советской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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