В Ноябрьске водитель ВАЗ сбил несовершеннолетнего ребенка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил несовершеннолетнего ребенка. О происшествии сообщает telegram-канал «NSK».

«Около 18:25 часов во внутридворовой территории по ул. Советская водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. После ДТП несовершеннолетний доставлен в ЦГБ», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Происшествие также случилось на улице Советской.