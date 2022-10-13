Главное кладбище Перми атаковали мародеры

На Северном кладбище Перми неизвестные крадут надгробия и ограждения могил

14 октября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Пермяк сообщает, что случай кражи с могилы его родственника на кладбище — не первый Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Житель Перми пожаловался на вандалов на местном Северном кладбище. Так на могиле его родственника исчезло ограждение захоронения. О подобных инцидентах сообщают и другие пользователи соцсетей. «На Северном кладбище орудуют вандалы и мародеры, крадут гранитные и мраморные „цветники“ на могилах, а возможно и памятники. У меня у брата украли цветник, в период с 24 сентября по 12 октября», — пишет пользователь в группе «Подслушано Пермь» соцсети «ВКонтакте». Автор поста также указывает, что по данным администрации кладбища это не первый случай. В комментариях пермяки говорят, что стоит привлечь администрацию кладбища к ответственности. Другие отмечают, что тоже сталкивались с кражами, но ничего сделать не могли. URA.RU направило запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее агентство рассказывало об актах вандализма на кладбище Кизела: там сломали несколько надгробий. Подобные случаи не редкость для Пермского края. Вандалы срезали оградки на кладбище в Березниках и разрушали кресты на том же Северном кладбище несколько лет назад.

Житель Перми пожаловался на вандалов на местном Северном кладбище. Так на могиле его родственника исчезло ограждение захоронения. О подобных инцидентах сообщают и другие пользователи соцсетей. «На Северном кладбище орудуют вандалы и мародеры, крадут гранитные и мраморные „цветники“ на могилах, а возможно и памятники. У меня у брата украли цветник, в период с 24 сентября по 12 октября», — пишет пользователь в группе «Подслушано Пермь» соцсети «ВКонтакте». Автор поста также указывает, что по данным администрации кладбища это не первый случай. В комментариях пермяки говорят, что стоит привлечь администрацию кладбища к ответственности. Другие отмечают, что тоже сталкивались с кражами, но ничего сделать не могли. URA.RU направило запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее агентство рассказывало об актах вандализма на кладбище Кизела: там сломали несколько надгробий. Подобные случаи не редкость для Пермского края. Вандалы срезали оградки на кладбище в Березниках и разрушали кресты на том же Северном кладбище несколько лет назад.