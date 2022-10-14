Немцы поддержали важное решение Илона Маска по Украине

Die Welt: немцы поддержали отказ Илона Маска снабжать Украину спутниковым интернетом

14 октября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Немцы одобрили отказ Илона Маска от снабжения украинцев бесплатным спутниковым интернетом Фото: Евгений Биятов РИА Новости Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск принял решение перестать оплачивать Украине спутниковый интернет Starlink. С этим решением согласились читатели немецкого издания Die Welt. «Зачем брать на себя такие суммы ради неблагодарной страны?» — отметил пользователь Arthur T. Своим комментарием он намекнул на недавние негативные высказывание украинцев в адрес Маска после того, как предприниматель высказался о необходимости Украине провести переговоры с РФ. Схожую мысль высказал Rieke, пояснив, что украинцам не нужно «кусать руку, которая кормит». Manuel V просто одобрил решение Маска, отметив, что это «правильное решение». «Для Украины кажется чем-то необычным, что постоянные оскорбления иногда имеют последствия», — подытожил Rainer. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск уточнил, почему он перестал снабжать Украину спутниковым интернетом. По его словам, он просто следует совету экс-посла Украины Андрея Мельника «отстать» от страны. Маск объявил о решении прекратить поставлять бесплатный интернет Starlink на Украину 14 октября.

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск принял решение перестать оплачивать Украине спутниковый интернет Starlink. С этим решением согласились читатели немецкого издания Die Welt. «Зачем брать на себя такие суммы ради неблагодарной страны?» — отметил пользователь Arthur T. Своим комментарием он намекнул на недавние негативные высказывание украинцев в адрес Маска после того, как предприниматель высказался о необходимости Украине провести переговоры с РФ. Схожую мысль высказал Rieke, пояснив, что украинцам не нужно «кусать руку, которая кормит». Manuel V просто одобрил решение Маска, отметив, что это «правильное решение». «Для Украины кажется чем-то необычным, что постоянные оскорбления иногда имеют последствия», — подытожил Rainer. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск уточнил, почему он перестал снабжать Украину спутниковым интернетом. По его словам, он просто следует совету экс-посла Украины Андрея Мельника «отстать» от страны. Маск объявил о решении прекратить поставлять бесплатный интернет Starlink на Украину 14 октября.