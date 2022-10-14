Росгвардия окружила екатеринбургскую гимназию

15 октября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Росгвардия окружила гимназию №176 из-за неадекватного мужчины, пытавшегося проникнуть внутрь учебного заведения (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбургскую гимназию №176 вечером, 14 октября, окружила Росгвардия из-за неадекватного мужчины, который пытался проникнуть внутрь учебного заведения. По словам очевидцев, дети были сильно напуганы. «В Екатеринбурге 14 октября гимназию №176 окружила Росгвардия. В учебное заведение пытался проникнуть неадекватный мужчина», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев. Школьников выводили из здания через запасной выход. По словам родителей учеников, в гимназию приезжали две машины рогсвардейцев с автоматами и в касках. Силовики скрутили мужчину и передали медикам. «Росгвардия задержала местного жителя, который состоит на учете в психдиспансере», — пишет Е1.RU, ссылаясь на источник. Очевидцы добавляют, что мужчина сам просил вызвать полицию. В пресс-службе свердловской Росгвардии подтвердили факт инцидента. «Данное сообщение действительно поступало на пульт дежурного. Гражданин был передан бригаде медиков еще до прибытия сотрудников», — цитирует пресс-службу свердловской Росгвардии Е1.RU. Ранее URA.RU писало о пьяном свердловчанине, который избил полицейского, сделавшего ему замечание. А также о жителе Заречного (Свердловская область), напавшего с палкой на прохожих, которые помешали ему устроить пожар.

Екатеринбургскую гимназию №176 вечером, 14 октября, окружила Росгвардия из-за неадекватного мужчины, который пытался проникнуть внутрь учебного заведения. По словам очевидцев, дети были сильно напуганы. «В Екатеринбурге 14 октября гимназию №176 окружила Росгвардия. В учебное заведение пытался проникнуть неадекватный мужчина», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев. Школьников выводили из здания через запасной выход. По словам родителей учеников, в гимназию приезжали две машины рогсвардейцев с автоматами и в касках. Силовики скрутили мужчину и передали медикам. «Росгвардия задержала местного жителя, который состоит на учете в психдиспансере», — пишет Е1.RU, ссылаясь на источник. Очевидцы добавляют, что мужчина сам просил вызвать полицию. В пресс-службе свердловской Росгвардии подтвердили факт инцидента. «Данное сообщение действительно поступало на пульт дежурного. Гражданин был передан бригаде медиков еще до прибытия сотрудников», — цитирует пресс-службу свердловской Росгвардии Е1.RU. Ранее URA.RU писало о пьяном свердловчанине, который избил полицейского, сделавшего ему замечание. А также о жителе Заречного (Свердловская область), напавшего с палкой на прохожих, которые помешали ему устроить пожар.