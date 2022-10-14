На курганской швейной фабрике планируют увеличить количество рабочих мест до 200

В Куртамыше (Курганская область) предприятие ООО «ОЛКИДС» планирует в два раза увеличить штат сотрудников. Губернатор региона Вадим Шумков пообещал оказать поддержку.
Сейчас на швейной фабрике работает 100 человек. План — увеличить количество рабочих мест до 200. Поможем», — написал Шумков в своем telegram-канале после рабочего визита на предприятие. Своим заместителям он поручил отработать вопросы по подготовке кадров и предоставления мер поддержки для расширения производства, передает пресс-служба правительства области.
ООО «ОЛКИДС» открылось в декабре прошлого года. Здесь занимаются пошивом детской уличной одежды. Продукция компании реализуется через различные маркетплейсы, розничную сеть и через оптовых клиентов в городах России.
URA.RU писало ранее, что более 40 новых рабочих мест появятся в Щучанском округе Курганской области в 2023 году. Семенной завод курганского агропромышленного объединения планируют запустить к июлю.
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