14 октября 2022
13 октября 2022

На курганской швейной фабрике планируют увеличить количество рабочих мест до 200

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, швея, ткань, швейная фабрика, шитье, производство, текстильное производство
Новые рабочие места будут созданы в регионе в следующем году Фото:

В Куртамыше (Курганская область) предприятие ООО «ОЛКИДС» планирует в два раза увеличить штат сотрудников. Губернатор региона Вадим Шумков пообещал оказать поддержку.

Сейчас на швейной фабрике работает 100 человек. План — увеличить количество рабочих мест до 200. Поможем», — написал Шумков в своем telegram-канале после рабочего визита на предприятие. Своим заместителям он поручил отработать вопросы по подготовке кадров и предоставления мер поддержки для расширения производства, передает пресс-служба правительства области.

ООО «ОЛКИДС» открылось в декабре прошлого года. Здесь занимаются пошивом детской уличной одежды. Продукция компании реализуется через различные маркетплейсы, розничную сеть и через оптовых клиентов в городах России.

URA.RU писало ранее, что более 40 новых рабочих мест появятся в Щучанском округе Курганской области в 2023 году. Семенной завод курганского агропромышленного объединения планируют запустить к июлю.

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В Куртамыше (Курганская область) предприятие ООО «ОЛКИДС» планирует в два раза увеличить штат сотрудников. Губернатор региона Вадим Шумков пообещал оказать поддержку. Сейчас на швейной фабрике работает 100 человек. План — увеличить количество рабочих мест до 200. Поможем», — написал Шумков в своем telegram-канале после рабочего визита на предприятие. Своим заместителям он поручил отработать вопросы по подготовке кадров и предоставления мер поддержки для расширения производства, передает пресс-служба правительства области. ООО «ОЛКИДС» открылось в декабре прошлого года. Здесь занимаются пошивом детской уличной одежды. Продукция компании реализуется через различные маркетплейсы, розничную сеть и через оптовых клиентов в городах России. URA.RU писало ранее, что более 40 новых рабочих мест появятся в Щучанском округе Курганской области в 2023 году. Семенной завод курганского агропромышленного объединения планируют запустить к июлю.
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