Президент Украины Владимир Зеленский потребовал очередной транш финансовой помощи от президента США Джо Байдена. Среди простых американцев это требование вызвало волну критики и негатива.
«Зеленский буквально звучал как мои дети, рассказывающие мне, что им нужно на расходы в колледже», — провел сравнения пользователь с ником ultimate sunrise. Следующий комментатор напоминает о степени коррумпированности украинской власти. Он намекает на то, что американские деньги могут направляться в неизвестном направлении. При этом, сам американский народ нуждается в этих деньгах.
«Зеленский ведет себя так, как будто мы обязаны ему нашей свободой», — резко замечает следующий пользователь. Другие сравнивают множественные запросы президента Украины с «рождественским списком». «Зеленскому просто нужно отправить Байдену виртуальный запрос на $. $ $ Невероятно», — пишет комментатор с именем Walter Williams.
«38 миллиардов + 17 миллиардов + 2 миллиарда + 5 миллиардов», — приводит следующий пользователь цифры финансовой помощи Соединенных Штатов Украине. По его мнению, денежная помощь — это единственная причина по которой Зеленский готов продолжать эту войну до бесконечности.
Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере 625 миллионов долларов, передает RT. Помимо финансовой помощи, Пентагон пообещал Украине боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщает «Национальная служба новостей».
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал очередной транш финансовой помощи от президента США Джо Байдена. Среди простых американцев это требование вызвало волну критики и негатива. «Зеленский буквально звучал как мои дети, рассказывающие мне, что им нужно на расходы в колледже», — провел сравнения пользователь с ником ultimate sunrise. Следующий комментатор напоминает о степени коррумпированности украинской власти. Он намекает на то, что американские деньги могут направляться в неизвестном направлении. При этом, сам американский народ нуждается в этих деньгах. «Зеленский ведет себя так, как будто мы обязаны ему нашей свободой», — резко замечает следующий пользователь. Другие сравнивают множественные запросы президента Украины с «рождественским списком». «Зеленскому просто нужно отправить Байдену виртуальный запрос на $. $ $ Невероятно», — пишет комментатор с именем Walter Williams. «38 миллиардов + 17 миллиардов + 2 миллиарда + 5 миллиардов», — приводит следующий пользователь цифры финансовой помощи Соединенных Штатов Украине. По его мнению, денежная помощь — это единственная причина по которой Зеленский готов продолжать эту войну до бесконечности. Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере 625 миллионов долларов, передает RT. Помимо финансовой помощи, Пентагон пообещал Украине боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщает «Национальная служба новостей».