Американцы поставили на место Зеленского, потребовавшего новую порцию денег у Байдена

15 октября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Запрос Зеленского на финпомощь от США вызвал волну критики Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский потребовал очередной транш финансовой помощи от президента США Джо Байдена. Среди простых американцев это требование вызвало волну критики и негатива. «Зеленский буквально звучал как мои дети, рассказывающие мне, что им нужно на расходы в колледже», — провел сравнения пользователь с ником ultimate sunrise. Следующий комментатор напоминает о степени коррумпированности украинской власти. Он намекает на то, что американские деньги могут направляться в неизвестном направлении. При этом, сам американский народ нуждается в этих деньгах. «Зеленский ведет себя так, как будто мы обязаны ему нашей свободой», — резко замечает следующий пользователь. Другие сравнивают множественные запросы президента Украины с «рождественским списком». «Зеленскому просто нужно отправить Байдену виртуальный запрос на $. $ $ Невероятно», — пишет комментатор с именем Walter Williams. «38 миллиардов + 17 миллиардов + 2 миллиарда + 5 миллиардов», — приводит следующий пользователь цифры финансовой помощи Соединенных Штатов Украине. По его мнению, денежная помощь — это единственная причина по которой Зеленский готов продолжать эту войну до бесконечности. Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере 625 миллионов долларов, передает RT. Помимо финансовой помощи, Пентагон пообещал Украине боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал очередной транш финансовой помощи от президента США Джо Байдена. Среди простых американцев это требование вызвало волну критики и негатива. «Зеленский буквально звучал как мои дети, рассказывающие мне, что им нужно на расходы в колледже», — провел сравнения пользователь с ником ultimate sunrise. Следующий комментатор напоминает о степени коррумпированности украинской власти. Он намекает на то, что американские деньги могут направляться в неизвестном направлении. При этом, сам американский народ нуждается в этих деньгах. «Зеленский ведет себя так, как будто мы обязаны ему нашей свободой», — резко замечает следующий пользователь. Другие сравнивают множественные запросы президента Украины с «рождественским списком». «Зеленскому просто нужно отправить Байдену виртуальный запрос на $. $ $ Невероятно», — пишет комментатор с именем Walter Williams. «38 миллиардов + 17 миллиардов + 2 миллиарда + 5 миллиардов», — приводит следующий пользователь цифры финансовой помощи Соединенных Штатов Украине. По его мнению, денежная помощь — это единственная причина по которой Зеленский готов продолжать эту войну до бесконечности. Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере 625 миллионов долларов, передает RT. Помимо финансовой помощи, Пентагон пообещал Украине боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщает «Национальная служба новостей».