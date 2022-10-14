Глава Сургутского района завершил реформу в мэрии

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой разделил управление культуры и спорта на два отдельных подразделения и назначил нового начальника управления спорта. Об этом Трубецкой сообщил на пресс-конференции.
«С учетом того, что у нас управление культуры и спорта разделено на два, Сергей Михайлович [Тирон] принял решение руководить культурой Сургутского района, а на должность начальника управления спорта назначить Евгения Геннадьевича Подзолкова», — сообщил Трубецкой.
Подзолков закончил СурГУ по специализации «Физическая культура и спорт». До назначения на должность начальника управления спорта он возглавлял центр физической подготовки «Надежда» в Сургуте.
Ранее URA.RU сообщило, что заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от должности. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
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