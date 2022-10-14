14 октября 2022
13 октября 2022

Глава Сургутского района завершил реформу в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой представил нового начальника управления Фото:

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой разделил управление культуры и спорта на два отдельных подразделения и назначил нового начальника управления спорта. Об этом Трубецкой сообщил на пресс-конференции.

«С учетом того, что у нас управление культуры и спорта разделено на два, Сергей Михайлович [Тирон] принял решение руководить культурой Сургутского района, а на должность начальника управления спорта назначить Евгения Геннадьевича Подзолкова», — сообщил Трубецкой.

Подзолков закончил СурГУ по специализации «Физическая культура и спорт». До назначения на должность начальника управления спорта он возглавлял центр физической подготовки «Надежда» в Сургуте.

Ранее URA.RU сообщило, что заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от должности. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

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Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой разделил управление культуры и спорта на два отдельных подразделения и назначил нового начальника управления спорта. Об этом Трубецкой сообщил на пресс-конференции. «С учетом того, что у нас управление культуры и спорта разделено на два, Сергей Михайлович [Тирон] принял решение руководить культурой Сургутского района, а на должность начальника управления спорта назначить Евгения Геннадьевича Подзолкова», — сообщил Трубецкой. Подзолков закончил СурГУ по специализации «Физическая культура и спорт». До назначения на должность начальника управления спорта он возглавлял центр физической подготовки «Надежда» в Сургуте. Ранее URA.RU сообщило, что заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от должности. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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