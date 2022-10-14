Глава Сургутского района завершил реформу в мэрии 15 октября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 + Глава Сургутского района Андрей Трубецкой представил нового начальника управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой разделил управление культуры и спорта на два отдельных подразделения и назначил нового начальника управления спорта. Об этом Трубецкой сообщил на пресс-конференции. «С учетом того, что у нас управление культуры и спорта разделено на два, Сергей Михайлович [Тирон] принял решение руководить культурой Сургутского района, а на должность начальника управления спорта назначить Евгения Геннадьевича Подзолкова», — сообщил Трубецкой. Подзолков закончил СурГУ по специализации «Физическая культура и спорт». До назначения на должность начальника управления спорта он возглавлял центр физической подготовки «Надежда» в Сургуте. Ранее URA.RU сообщило, что заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от должности. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой разделил управление культуры и спорта на два отдельных подразделения и назначил нового начальника управления спорта. Об этом Трубецкой сообщил на пресс-конференции. «С учетом того, что у нас управление культуры и спорта разделено на два, Сергей Михайлович [Тирон] принял решение руководить культурой Сургутского района, а на должность начальника управления спорта назначить Евгения Геннадьевича Подзолкова», — сообщил Трубецкой. Подзолков закончил СурГУ по специализации «Физическая культура и спорт». До назначения на должность начальника управления спорта он возглавлял центр физической подготовки «Надежда» в Сургуте. Ранее URA.RU сообщило, что заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от должности. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям