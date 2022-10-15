Житель Нижневартовска (ХМАО) взят под стражу за разбитый на парковке «коктейль Молотова». Полиция завела на него уголовное дело, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».
«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 91 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.
Вартовчанин обиделся на работников бара, которые не пустили его в заведение. В отместку он набрал на работе бутылку бензина и кинул импровизированный «коктейль Молотова» на парковку рядом с заведением.
Ранее URA.RU рассказало, что вартовчанин бросил зажженную бутылку с бензином на автостоянке по адресу Менделеева, 7. Со слов очевидцев никто не пострадал.
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