15 октября 2022
14 октября 2022

Метателя «коктейля Молотова» из ХМАО взяли под стражу. Видео

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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, дым, майдан, боец, коктейль молотова, война, огонь
На жителя ХМАО, бросившего «коктейль Молотова», завели уголовное дело Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) взят под стражу за разбитый на парковке «коктейль Молотова». Полиция завела на него уголовное дело, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 91 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Вартовчанин обиделся на работников бара, которые не пустили его в заведение. В отместку он набрал на работе бутылку бензина и кинул импровизированный «коктейль Молотова» на парковку рядом с заведением.

Ранее URA.RU рассказало, что вартовчанин бросил зажженную бутылку с бензином на автостоянке по адресу Менделеева, 7. Со слов очевидцев никто не пострадал.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) взят под стражу за разбитый на парковке «коктейль Молотова». Полиция завела на него уголовное дело, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 91 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства. Вартовчанин обиделся на работников бара, которые не пустили его в заведение. В отместку он набрал на работе бутылку бензина и кинул импровизированный «коктейль Молотова» на парковку рядом с заведением. Ранее URA.RU рассказало, что вартовчанин бросил зажженную бутылку с бензином на автостоянке по адресу Менделеева, 7. Со слов очевидцев никто не пострадал.
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