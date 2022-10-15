Метателя «коктейля Молотова» из ХМАО взяли под стражу. Видео

16 октября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

На жителя ХМАО, бросившего «коктейль Молотова», завели уголовное дело Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) взят под стражу за разбитый на парковке «коктейль Молотова». Полиция завела на него уголовное дело, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 91 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства. Вартовчанин обиделся на работников бара, которые не пустили его в заведение. В отместку он набрал на работе бутылку бензина и кинул импровизированный «коктейль Молотова» на парковку рядом с заведением. Ранее URA.RU рассказало, что вартовчанин бросил зажженную бутылку с бензином на автостоянке по адресу Менделеева, 7. Со слов очевидцев никто не пострадал.

Житель Нижневартовска (ХМАО) взят под стражу за разбитый на парковке «коктейль Молотова». Полиция завела на него уголовное дело, сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ „Хулиганство“. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 91 УК РФ», — сообщает пресс-служба ведомства. Вартовчанин обиделся на работников бара, которые не пустили его в заведение. В отместку он набрал на работе бутылку бензина и кинул импровизированный «коктейль Молотова» на парковку рядом с заведением. Ранее URA.RU рассказало, что вартовчанин бросил зажженную бутылку с бензином на автостоянке по адресу Менделеева, 7. Со слов очевидцев никто не пострадал.