В деревне Падерина (Тюменская область) на продажу выставлена мини-гостиница за 7,5 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За аналогичную цену в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру.
«Продается двухэтажное нежилое помещение недалеко от Тюмени на земельном участке в 14 соток. Площадь — 275 квадратных метров. На продажу выставлена действующая мини-гостиница на втором этаже здания. Цена — 7 450 000 рублей», — говорится в объявлении.
В гостинице десять номеров, пять номеров площадью 12 квадратных метров, вторая половина — 18 квадратных метров. В здании есть стоматология и магазин промышленных товаров. Продавец также рассматривает обмен построения на квартиру.
За аналогичную сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру в районе Дома обороны. «Двухкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра. Выполнен евроремонт. Цена — 7 400 000 рублей», — сообщает продавец на площадке Avito.
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