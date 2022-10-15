15 октября 2022
14 октября 2022

Под Тюменью продается гостиница по цене двухкомнатной квартиры. Фото

В Тюменской области мини-гостиница продается за 7,5 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В гостинице десять небольших номеров площадью 12 и 18 квадратных метров Фото:

В деревне Падерина (Тюменская область) на продажу выставлена мини-гостиница за 7,5 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За аналогичную цену в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру.

«Продается двухэтажное нежилое помещение недалеко от Тюмени на земельном участке в 14 соток. Площадь — 275 квадратных метров. На продажу выставлена действующая мини-гостиница на втором этаже здания. Цена — 7 450 000 рублей», — говорится в объявлении.

В гостинице десять номеров, пять номеров площадью 12 квадратных метров, вторая половина — 18 квадратных метров. В здании есть стоматология и магазин промышленных товаров. Продавец также рассматривает обмен построения на квартиру.

За аналогичную сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру в районе Дома обороны. «Двухкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра. Выполнен евроремонт. Цена — 7 400 000 рублей», — сообщает продавец на площадке Avito.

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В деревне Падерина (Тюменская область) на продажу выставлена мини-гостиница за 7,5 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За аналогичную цену в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру. «Продается двухэтажное нежилое помещение недалеко от Тюмени на земельном участке в 14 соток. Площадь — 275 квадратных метров. На продажу выставлена действующая мини-гостиница на втором этаже здания. Цена — 7 450 000 рублей», — говорится в объявлении. В гостинице десять номеров, пять номеров площадью 12 квадратных метров, вторая половина — 18 квадратных метров. В здании есть стоматология и магазин промышленных товаров. Продавец также рассматривает обмен построения на квартиру. За аналогичную сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру в районе Дома обороны. «Двухкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра. Выполнен евроремонт. Цена — 7 400 000 рублей», — сообщает продавец на площадке Avito.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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