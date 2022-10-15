Под Тюменью продается гостиница по цене двухкомнатной квартиры. Фото

В Тюменской области мини-гостиница продается за 7,5 миллионов рублей

16 октября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

В гостинице десять небольших номеров площадью 12 и 18 квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU В деревне Падерина (Тюменская область) на продажу выставлена мини-гостиница за 7,5 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За аналогичную цену в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру. «Продается двухэтажное нежилое помещение недалеко от Тюмени на земельном участке в 14 соток. Площадь — 275 квадратных метров. На продажу выставлена действующая мини-гостиница на втором этаже здания. Цена — 7 450 000 рублей», — говорится в объявлении. В гостинице десять номеров, пять номеров площадью 12 квадратных метров, вторая половина — 18 квадратных метров. В здании есть стоматология и магазин промышленных товаров. Продавец также рассматривает обмен построения на квартиру. За аналогичную сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру в районе Дома обороны. «Двухкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра. Выполнен евроремонт. Цена — 7 400 000 рублей», — сообщает продавец на площадке Avito.

В деревне Падерина (Тюменская область) на продажу выставлена мини-гостиница за 7,5 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За аналогичную цену в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру. «Продается двухэтажное нежилое помещение недалеко от Тюмени на земельном участке в 14 соток. Площадь — 275 квадратных метров. На продажу выставлена действующая мини-гостиница на втором этаже здания. Цена — 7 450 000 рублей», — говорится в объявлении. В гостинице десять номеров, пять номеров площадью 12 квадратных метров, вторая половина — 18 квадратных метров. В здании есть стоматология и магазин промышленных товаров. Продавец также рассматривает обмен построения на квартиру. За аналогичную сумму в Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру в районе Дома обороны. «Двухкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра. Выполнен евроремонт. Цена — 7 400 000 рублей», — сообщает продавец на площадке Avito.