ПФР напомнил о выплатах отцам

ПФР: отцы могут получать материнский капитал и пособия по уходу за детьми

16 октября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Отцам положен целый ряд социальных гарантий, отметили в ПФР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отцы также имеют право на социальные гарантии и семейные выплаты. Об этом напомнили в telegram-канале Пенсионного фонда России (ПФР). «Мужчина имеет право на получение единовременного пособия при рождении ребенка в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Мужчина также имеет право на получение материнского капитала, если он является единственным усыновителем первого или второго ребенка. Также отцу переходит право распоряжения материнским капиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав», — сообщили в ПФР. В Пенсионном фонде сообщили, что мужчина также имеет право получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет при условии, если он не работает. Отцам также положены пособия на детей с 8 до 17 лет. Эта выплата одинакова в оформлении как для женщин, так и для мужчин. Если мужчина ухаживает за несовершеннолетних ребенком-инвалидом ему также положена ежемесячная выплата в 10 тысяч рублей. Если мужчина воспитал ребенка-ивалида, он также имеет право на досрочную пенсию. Ранее в России увеличили выплаты за рождение ребенка, пишут « Невские новости ». Также были увеличены выплаты по уходу за ребенком.

Отцы также имеют право на социальные гарантии и семейные выплаты. Об этом напомнили в telegram-канале Пенсионного фонда России (ПФР). «Мужчина имеет право на получение единовременного пособия при рождении ребенка в случае смерти матери или лишения ее родительских прав. Мужчина также имеет право на получение материнского капитала, если он является единственным усыновителем первого или второго ребенка. Также отцу переходит право распоряжения материнским капиталом в случае смерти матери или лишения ее родительских прав», — сообщили в ПФР. В Пенсионном фонде сообщили, что мужчина также имеет право получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет при условии, если он не работает. Отцам также положены пособия на детей с 8 до 17 лет. Эта выплата одинакова в оформлении как для женщин, так и для мужчин. Если мужчина ухаживает за несовершеннолетних ребенком-инвалидом ему также положена ежемесячная выплата в 10 тысяч рублей. Если мужчина воспитал ребенка-ивалида, он также имеет право на досрочную пенсию. Ранее в России увеличили выплаты за рождение ребенка, пишут «Невские новости». Также были увеличены выплаты по уходу за ребенком.