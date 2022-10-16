The Telegraph: Украина готовится продать США национальные запасы газа

Украина проводит переговоры с бурильщиками из США о перекачке газа в Европу. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
«Нафтогаз, государственный нефтегазовый гигант Украины, готовится продать свои национальные запасы газа, вторые по величине в Европе, международным бурильщикам и уже ведет переговоры с американскими фирмами. Компания выявила огромные запасы газа, ожидающие освоения, в том числе в Днепровско-Донецком бассейне», — передает The Telegraph.
Это поможет Европе найти альтернативные источники газа после окончания конфликта на Украине, отмечает издание. Сообщается, что основная часть запасов располагается к востоку от Днепра.
В Европе начался газовый кризис после введения антироссийских санкций. Ограничения были введены из-за спецоперации РФ на Украине. Европа стала заложником США из-за того, что Вашингтон продает газ в несколько раз дороже, чем Россия, заявили ранее в Кремле.
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