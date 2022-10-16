На Украине заявили о резком подорожании куриных яиц из-за РФ

Потеря Херсонской области вызвала подорожание яиц на Украине до 135 рублей (цена за десяток начинается от 80 гривен). Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на осведомленные источники.
«Союз птицеводов Украины», сообщил, что комплекс «Чернобаевский», который был одним из крупнейших производителем яиц на Украине, находится в Херсонской области. После вхождения этого региона в состав РФ предприятие переориентировалось с украинского на российский рынок. Об этом пишет РИА «Новости».
Также сообщается, что по словам министра аграрной политики Украины Николая Сольского, несколько птицефабрик прекратили работать из-за российской спецоперации, а продолжающие функционировать предприятия не спешили увеличивать темпы производства. Он убежден, что в ближайшее время ситуация нормализуется.
Референдумы по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с РФ. Госдума уже приняла законы о вхождении в состав РФ новых субъектов.
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Потеря Херсонской области вызвала подорожание яиц на Украине до 135 рублей (цена за десяток начинается от 80 гривен). Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на осведомленные источники. «Союз птицеводов Украины», сообщил, что комплекс «Чернобаевский», который был одним из крупнейших производителем яиц на Украине, находится в Херсонской области. После вхождения этого региона в состав РФ предприятие переориентировалось с украинского на российский рынок. Об этом пишет РИА «Новости». Также сообщается, что по словам министра аграрной политики Украины Николая Сольского, несколько птицефабрик прекратили работать из-за российской спецоперации, а продолжающие функционировать предприятия не спешили увеличивать темпы производства. Он убежден, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Референдумы по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с РФ. Госдума уже приняла законы о вхождении в состав РФ новых субъектов.