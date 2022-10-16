Мэр Перми отменил новогодний корпоратив и фейерверк

17 октября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин отказался от рабочего праздника с банкетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин отменил новогодний корпоратив и фейерверк. Также в праздники не будет ежедневных выступлений артистов. Однако ледовый городок, елка и развлечения останутся, хоть и в усеченном формате. Об этом мэр заявил в своем telegram-канале. «Отказываться совсем от новогодних праздников и локаций было бы несправедливо, в первую очередь, по отношению к детям. Однако мы понимаем, что сейчас не время для торжеств. От чего откажемся точно, так это от проведения корпоративов внутри администрации, ограничимся простым поздравлением коллектива. Мы не будем проводить новогодний фейерверк 31 декабря и ежедневные выступления артистов в новогодние каникулы», — написал Демкин. При этом в Перми на эспланаде будет построен центральный ледовый городок с горками, также горки появятся и в разных районах города. Мэр обещает, что аниматоры для детей будут работать, но программа новогодний ночи будет сокращена. Ранее в ряде регионов сообщили о решение отменить новогодние и рождественские мероприятия, а сэкономленные средства направить на помощь добровольцам и мобилизованным. При этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в Прикамье не планируется отмена новогодних праздников для детей в связи с проведением частичной мобилизацией.

Глава Перми Алексей Демкин отменил новогодний корпоратив и фейерверк. Также в праздники не будет ежедневных выступлений артистов. Однако ледовый городок, елка и развлечения останутся, хоть и в усеченном формате. Об этом мэр заявил в своем telegram-канале. «Отказываться совсем от новогодних праздников и локаций было бы несправедливо, в первую очередь, по отношению к детям. Однако мы понимаем, что сейчас не время для торжеств. От чего откажемся точно, так это от проведения корпоративов внутри администрации, ограничимся простым поздравлением коллектива. Мы не будем проводить новогодний фейерверк 31 декабря и ежедневные выступления артистов в новогодние каникулы», — написал Демкин. При этом в Перми на эспланаде будет построен центральный ледовый городок с горками, также горки появятся и в разных районах города. Мэр обещает, что аниматоры для детей будут работать, но программа новогодний ночи будет сокращена. Ранее в ряде регионов сообщили о решение отменить новогодние и рождественские мероприятия, а сэкономленные средства направить на помощь добровольцам и мобилизованным. При этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в Прикамье не планируется отмена новогодних праздников для детей в связи с проведением частичной мобилизацией.