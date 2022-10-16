16 октября 2022
15 октября 2022

Вице-премьер РФ помог челябинскому подростку побывать на «Формуле-1» в Сочи

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Сочи, автодром, формула1
Челябинец отправился на автосоревнования при участии Дмитрия Чернышенко Фото:

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко осуществил мечту подростка из Челябинской области побывать на соревнованиях «Формулы-1». Как сообщили в пресс-службе правительства России, желание челябинца Дмитрий Чернышенко исполнил в рамках проекта «Елка желаний».

«Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко исполнил мечту Алексея Смородова из Челябинской области. Вместе с мамой и сестрой подросток побывал в Сочи», — рассказали в правительстве РФ.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на отмену российского Гран-при, исполнить желание молодого человека получилось. Алексей вместе с мамой и сестрой прилетели в Сочи на финальный этап российской дрифт-серии и посетили гонки на «Сочи Автодроме».

«В Сочи семья побывала на экскурсиях в Олимпийском парке, Красной поляне, увидела гоночные заезды. Челябинцы пообщались с именитыми пилотами и взяли у них автографы. Я же рассчитываю, что молодой человек исполнит еще одну свою мечту и станет кардиохирургом. Мы поддержим его в достижении этой цели», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Акцию «Елка желаний» проводят в рамках проекта «Мечтай со мной». Целевой аудиторией начинания являются дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей. Как сообщили в правительстве, за время существования акции была исполнена 21 тысяча желаний.

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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко осуществил мечту подростка из Челябинской области побывать на соревнованиях «Формулы-1». Как сообщили в пресс-службе правительства России, желание челябинца Дмитрий Чернышенко исполнил в рамках проекта «Елка желаний». «Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко исполнил мечту Алексея Смородова из Челябинской области. Вместе с мамой и сестрой подросток побывал в Сочи», — рассказали в правительстве РФ. В пресс-службе добавили, что, несмотря на отмену российского Гран-при, исполнить желание молодого человека получилось. Алексей вместе с мамой и сестрой прилетели в Сочи на финальный этап российской дрифт-серии и посетили гонки на «Сочи Автодроме». «В Сочи семья побывала на экскурсиях в Олимпийском парке, Красной поляне, увидела гоночные заезды. Челябинцы пообщались с именитыми пилотами и взяли у них автографы. Я же рассчитываю, что молодой человек исполнит еще одну свою мечту и станет кардиохирургом. Мы поддержим его в достижении этой цели», — отметил Дмитрий Чернышенко. Акцию «Елка желаний» проводят в рамках проекта «Мечтай со мной». Целевой аудиторией начинания являются дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей. Как сообщили в правительстве, за время существования акции была исполнена 21 тысяча желаний.
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