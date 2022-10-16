Замдиректора Росгвардии проинспектировал Пермский военный институт

Алексей Беззубиков посетил Пермь с рабочим визитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермский край с рабочим визитом приехал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Буззубиков. Он проверил организацию обеспечения в военном институте. Подробности о визите силовика опубликованы на официальном сайте ведомства.

«В Пермском военном институте заместитель директора Росгвардии проверил состояние учебно-материальной базы и организации учебного процесса на факультетах технического обеспечения и артиллерийского вооружения. Также генерал-полковник проинспектировал отдельные вопросы научной деятельности ПВИ войск национальной гвардии, и мероприятия по организации строительства объектов технического обеспечения», — сообщается на сайте ведомства.

В рамках визита Беззубиков ознакомился с состоянием технического обеспечения и обучения сотрудников пермского подразделения Росгвардии. Помимо этого, он провел совещание с сотрудниками пермского кадетского училища, где выслушал их доклады и поставил задачи на по организации всестороннего обеспечения.