Свердловские медики спасли жизнь заключенному

Лечащий врач осужденного готовит документы в суд для освобождения его от тюрьмы из-за тяжелой болезни пациента Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловские медики спасли жизнь осужденному, которому потребовалась хирургическая детоксикация. В дальнейшем мужчину освободят от отбывания наказания из-за тяжелого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

«Осужденный М. поступил 7 октября в областную больницу 2 (ОБ-2) ФСИН России при ИК-2 г. Екатеринбург в тяжелом состоянии. После обследования врачами терапевтом ОБ-2 Кириллом Рубцовым и реаниматологом Евгением Кичигиным осужденному был выставлен диагноз и установлены показания к проведению хирургических методов детоксикации», — сообщают представители ГУФСИН. В течение трех дней мужчине проводилась интенсивная терапия в условиях ОБ-2.

10 октября пациента доставили в Центральную городскую клиническую больницу №14 и подключили к аппарату искусственной почки. Осужденный провел в больнице семь дней, на данный момент он в состоянии средней степени тяжести и с удовлетворительным самочувствием находится ОБ-2. Также лечащий врач готовит документы в суд для освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания.

Ранее URA.RU сообщало, что психологи ИК-47 в Каменске-Уральском впервые апробировали технику рисования для работы с осужденными, склонными к суициду. Занятия прошли в рамках акции «Жизнь» по предотвращению деструктивного поведения осужденных.