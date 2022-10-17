17 октября 2022
16 октября 2022

В ХМАО владелец иномарки устроил ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, дтп, тойота, авария, бампер
В Когалыме произошло ДТП с пострадавшими Фото:

В Когалыме водитель иномарки врезался во встречную машину, совершая обгон. В результате аварии пострадала женщина, ехавшая за рулем встречного автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

«В городе Когалым, 29-летний мужчина, управляя автомобилем „Infiniti“, по предварительным данным, при выполнении маневра „обгон“, не убедился в безопасности и допустил столкновение с транспортным средством „Лада“. В результате ДТП водитель Лады, 29-летняя женщина, получила травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

Фото с места аварии в Когалыме

Ранее URA.RU писало, что УГИБДД по Тюменской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных явлениях на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Туман заволок трассу на участке в Уватском районе.

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В Когалыме водитель иномарки врезался во встречную машину, совершая обгон. В результате аварии пострадала женщина, ехавшая за рулем встречного автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО. «В городе Когалым, 29-летний мужчина, управляя автомобилем „Infiniti“, по предварительным данным, при выполнении маневра „обгон“, не убедился в безопасности и допустил столкновение с транспортным средством „Лада“. В результате ДТП водитель Лады, 29-летняя женщина, получила травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что УГИБДД по Тюменской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных явлениях на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Туман заволок трассу на участке в Уватском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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