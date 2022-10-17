В ХМАО владелец иномарки устроил ДТП с пострадавшими

18 октября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

В Когалыме произошло ДТП с пострадавшими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Когалыме водитель иномарки врезался во встречную машину, совершая обгон. В результате аварии пострадала женщина, ехавшая за рулем встречного автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО. «В городе Когалым, 29-летний мужчина, управляя автомобилем „Infiniti“, по предварительным данным, при выполнении маневра „обгон“, не убедился в безопасности и допустил столкновение с транспортным средством „Лада“. В результате ДТП водитель Лады, 29-летняя женщина, получила травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. Фото с места аварии в Когалыме Пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО Ранее URA.RU писало, что УГИБДД по Тюменской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных явлениях на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Туман заволок трассу на участке в Уватском районе.

В Когалыме водитель иномарки врезался во встречную машину, совершая обгон. В результате аварии пострадала женщина, ехавшая за рулем встречного автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО. «В городе Когалым, 29-летний мужчина, управляя автомобилем „Infiniti“, по предварительным данным, при выполнении маневра „обгон“, не убедился в безопасности и допустил столкновение с транспортным средством „Лада“. В результате ДТП водитель Лады, 29-летняя женщина, получила травмы», — сказано в сообщении Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что УГИБДД по Тюменской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных явлениях на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Туман заволок трассу на участке в Уватском районе.