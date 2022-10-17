17 октября 2022

В центре Екатеринбурга вспыхнул мощный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
В Харитоновском парке горел мусор на площади 5 кв. метров Фото:

В Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар около Харитоновского парка. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Около Харитоновского парка стоит столб дыма. Есть ощущение, что возгорание произошло в отеле „Вознесенский“», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Главного управления МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что возгорание произошло в самом Харитоновском парке. «В Парке горел мусор на площади 5 кв. метров. Пожар уже потушен», — отметили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что на улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров.

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В Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар около Харитоновского парка. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Около Харитоновского парка стоит столб дыма. Есть ощущение, что возгорание произошло в отеле „Вознесенский“», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Главного управления МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что возгорание произошло в самом Харитоновском парке. «В Парке горел мусор на площади 5 кв. метров. Пожар уже потушен», — отметили в ведомстве. Ранее агентство писало, что на улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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