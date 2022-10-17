В Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар около Харитоновского парка. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Около Харитоновского парка стоит столб дыма. Есть ощущение, что возгорание произошло в отеле „Вознесенский“», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Главного управления МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что возгорание произошло в самом Харитоновском парке. «В Парке горел мусор на площади 5 кв. метров. Пожар уже потушен», — отметили в ведомстве.
Ранее агентство писало, что на улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров.
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