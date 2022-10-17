В центре Екатеринбурга вспыхнул мощный пожар. Видео

18 октября 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

В Харитоновском парке горел мусор на площади 5 кв. метров Фото: Екатерина Сычкова В Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар около Харитоновского парка. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Около Харитоновского парка стоит столб дыма. Есть ощущение, что возгорание произошло в отеле „Вознесенский“», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Главного управления МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что возгорание произошло в самом Харитоновском парке. «В Парке горел мусор на площади 5 кв. метров. Пожар уже потушен», — отметили в ведомстве. Ранее агентство писало, что на улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров.

В Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар около Харитоновского парка. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Около Харитоновского парка стоит столб дыма. Есть ощущение, что возгорание произошло в отеле „Вознесенский“», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Главного управления МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что возгорание произошло в самом Харитоновском парке. «В Парке горел мусор на площади 5 кв. метров. Пожар уже потушен», — отметили в ведомстве. Ранее агентство писало, что на улице Созонова в Екатеринбурге загорелся жилой дом и надворные постройки, тушить который приехали 10 спасателей. Площадь пожара на момент прибытия огнеборцев составляет 70 квадратных метров.