В пяти челябинских районах дороги обновили сверхпрочными материалами. Фото

18 октября 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Дорогу отремонтировали на территории пяти районов области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пяти районах Челябинской области обновили 47 километров федеральной трассы, в том числе с использованием сверхпрочных материалов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал» (упрдор «Южный Урал»), работы провели с мая по сентябрь. «Работы по устройству слоев износа провели на четырех участках трассы А-310 в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. Выравнивающий и слой износа уложили из сверхпрочных материалов ЩМА-11 и ЩМА-16», — рассказали URA.RU в упрдоре. В ведомстве добавили, что строители укрепили обочины, восстановили дорожную одежду, устранив пучинообразование. На трассе восстановили 14 посадочных площадок и установили девять новых автопавильонов. Новая разметка теперь содержит светоотражающие элементы. На ряде участков появились шумовые полосы из термопластика. Кроме прочего, рабочие заменили датчики температуры поверхности покрытия, установили металлическое ограждение и тысячу сигнальных столбиков. Подрядчиком работ выступила компания «МостДорСтрой». Движение на отремонтированных участках осуществляется без ограничений Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал» Работы на дороге провели за полгода Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал»

В пяти районах Челябинской области обновили 47 километров федеральной трассы, в том числе с использованием сверхпрочных материалов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал» (упрдор «Южный Урал»), работы провели с мая по сентябрь. «Работы по устройству слоев износа провели на четырех участках трассы А-310 в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. Выравнивающий и слой износа уложили из сверхпрочных материалов ЩМА-11 и ЩМА-16», — рассказали URA.RU в упрдоре. В ведомстве добавили, что строители укрепили обочины, восстановили дорожную одежду, устранив пучинообразование. На трассе восстановили 14 посадочных площадок и установили девять новых автопавильонов. Новая разметка теперь содержит светоотражающие элементы. На ряде участков появились шумовые полосы из термопластика. Кроме прочего, рабочие заменили датчики температуры поверхности покрытия, установили металлическое ограждение и тысячу сигнальных столбиков. Подрядчиком работ выступила компания «МостДорСтрой».