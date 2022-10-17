17 октября 2022

В пяти челябинских районах дороги обновили сверхпрочными материалами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, м5, автодорога, ремонт дороги, челябинск-екатеринбург
Дорогу отремонтировали на территории пяти районов области Фото:

В пяти районах Челябинской области обновили 47 километров федеральной трассы, в том числе с использованием сверхпрочных материалов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал» (упрдор «Южный Урал»), работы провели с мая по сентябрь.

«Работы по устройству слоев износа провели на четырех участках трассы А-310 в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. Выравнивающий и слой износа уложили из сверхпрочных материалов ЩМА-11 и ЩМА-16», — рассказали URA.RU в упрдоре.

В ведомстве добавили, что строители укрепили обочины, восстановили дорожную одежду, устранив пучинообразование. На трассе восстановили 14 посадочных площадок и установили девять новых автопавильонов. Новая разметка теперь содержит светоотражающие элементы. На ряде участков появились шумовые полосы из термопластика.

Кроме прочего, рабочие заменили датчики температуры поверхности покрытия, установили металлическое ограждение и тысячу сигнальных столбиков. Подрядчиком работ выступила компания «МостДорСтрой».

Движение на отремонтированных участках осуществляется без ограничений
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Работы на дороге провели за полгода
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В пяти районах Челябинской области обновили 47 километров федеральной трассы, в том числе с использованием сверхпрочных материалов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал» (упрдор «Южный Урал»), работы провели с мая по сентябрь. «Работы по устройству слоев износа провели на четырех участках трассы А-310 в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. Выравнивающий и слой износа уложили из сверхпрочных материалов ЩМА-11 и ЩМА-16», — рассказали URA.RU в упрдоре. В ведомстве добавили, что строители укрепили обочины, восстановили дорожную одежду, устранив пучинообразование. На трассе восстановили 14 посадочных площадок и установили девять новых автопавильонов. Новая разметка теперь содержит светоотражающие элементы. На ряде участков появились шумовые полосы из термопластика. Кроме прочего, рабочие заменили датчики температуры поверхности покрытия, установили металлическое ограждение и тысячу сигнальных столбиков. Подрядчиком работ выступила компания «МостДорСтрой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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