Депутат Госдумы обратит внимание министра Кравцова на скандальный учебник по обществознанию

19 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Евгений Марков раскритиковал школьный учебник по обществознанию Фото: Евгений Листюк © URA.RU Депутат Госдумы Евгений Марков, представляющий в парламенте ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, намерен обратиться к министру просвещения РФ Сергею Кравцову из-за учебника по обществознанию за шестой класс под редакцией Ольги Котовой и Татьяны Лисковой, пропагандирующего западные идеи. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. «Такого бреда быть не должно. У нас есть целый ряд заявлений руководства страны на этот счет, в том числе и президента России Владимира Путина. Есть поручения и норма закона об единых школьных учебниках. И вот этот случай лишнее подтверждение необходимости внедрения единых стандартов в образовании. Я сделаю обращение к министру просвещения РФ [Cергею Кравцову] и Рособрнадзор», — заявил Марков. Авторами учебника являются заместитель директора по научно-методической работе ФГБНУ «Федерального института педагогических измерений» Ольга Котова и ведущий научный сотрудник «ФИПИ», руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обществознанию Татьяна Лискова. URA.RU направило запросы в Минпросвещения РФ и Рособрнадзор. На момент публикации ответов не поступило. Ранее URA.RU писало, что родители возмутились содержанием учебника, где УрФО назван самым экологически неблагополучным регионом страны. Кроме того, в пособии рекламировался скандальный «Римский клуб», основанный миллиардером Дэвидом Рокфеллером. Содержание учебники возмутило родителей из УрФО Фото: читатель URA.RU

Депутат Госдумы Евгений Марков, представляющий в парламенте ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, намерен обратиться к министру просвещения РФ Сергею Кравцову из-за учебника по обществознанию за шестой класс под редакцией Ольги Котовой и Татьяны Лисковой, пропагандирующего западные идеи. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. «Такого бреда быть не должно. У нас есть целый ряд заявлений руководства страны на этот счет, в том числе и президента России Владимира Путина. Есть поручения и норма закона об единых школьных учебниках. И вот этот случай лишнее подтверждение необходимости внедрения единых стандартов в образовании. Я сделаю обращение к министру просвещения РФ [Cергею Кравцову] и Рособрнадзор», — заявил Марков. Авторами учебника являются заместитель директора по научно-методической работе ФГБНУ «Федерального института педагогических измерений» Ольга Котова и ведущий научный сотрудник «ФИПИ», руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по обществознанию Татьяна Лискова. URA.RU направило запросы в Минпросвещения РФ и Рособрнадзор. На момент публикации ответов не поступило. Ранее URA.RU писало, что родители возмутились содержанием учебника, где УрФО назван самым экологически неблагополучным регионом страны. Кроме того, в пособии рекламировался скандальный «Римский клуб», основанный миллиардером Дэвидом Рокфеллером.