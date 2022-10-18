Жительница Кургана не смогла улететь из Парижа и подала в суд на авиакомпанию

Жительнице Кургана выплатят 204 333 рубля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жительница Кургана со своим ребенком не смогли улететь из Парижа. У мальчика отсутствовал ПЦР тест, поэтому ему отказали в посадке на рейс. Женщина обратилась с иском к авиакомпании, сообщается в материалах о деле.

«Истец купила авиабилеты за 63 111 рублей из Парижа в Екатеринбург с пересадкой в Москве. Женщина с ребенком прибыли в аэропорт, прошли регистрацию на рейс, таможенный контроль, личный досмотр и пришли к терминал для посадки на рейс. В посадке было отказано из-за отсутствия ПЦР теста у ребенка. Просит расторгнуть договор и взыскать с авиакомпании 63 111 рублей за билеты, неустойку 63 111 рублей, компенсацию морального вреда 100 000 рублей и штраф 113 111 рублей», — сообщается в документе.

Суд решил частично удовлетворить исковые требования. Он постановил взыскать с авиакомпании деньги за билеты, неустойку, компенсацию морального вреда 10 000 рублей и штраф 68 111 рублей. Всего женщине выплатят 204 333 рубля.

Ранее URA.RU писало, что турагентство не хотело возвращать деньги жительнице Кургана. Из-за запрета полетов над территорией стран Евросоюза российским самолетам женщина не смогла отдохнуть. Суд обязал турагентство выплатить 274 879 рублей.