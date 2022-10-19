В Китае раскритиковали Европу за то, что она продалась США

19 октября 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

США стали держателем контрольного пакета акций Европы, сообщает китайское СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки после распада СССР фактически купили Европу, получив полный контроль над политической, экономической, культурной и другими областями жизни европейских стран. Об этом заявил обозреватель китайского издания «Гуаньча» Ю Ли Эр Ю Нянь. «После Второй мировой войны европейские страны обанкротились с точки зрения бизнеса. В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество средств и купил Европу, — в истории это событие известно как „план Маршалла“», — говорится в статье. После распада Советского Союза США стали «держателем контрольного пакета акций Европы», отметил обозреватель. После чего Соединенные Штаты взрастили проамериканские силы в политической, военной, экономической, финансовой, культурной и других важных областях национальной экономики и жизнедеятельности европейских стран, объяснил он. «Так что европейские страны — это страны на поверхности, а на самом деле — всего лишь ответвления США», — резюмировал Эр Ю Нянь. Ранее обозреватели китайской газеты «Хуаньцю шибао» заявляли, что США в последние месяцы усилили контроль над Евросоюзом. По их мнению, Америка воспользовалась обострившимся в Европе кризисом для извлечения прибыли, передает RT.

Соединенные Штаты Америки после распада СССР фактически купили Европу, получив полный контроль над политической, экономической, культурной и другими областями жизни европейских стран. Об этом заявил обозреватель китайского издания «Гуаньча» Ю Ли Эр Ю Нянь. «После Второй мировой войны европейские страны обанкротились с точки зрения бизнеса. В то же время местный богач-тиран, Вашингтон, вложил большое количество средств и купил Европу, — в истории это событие известно как „план Маршалла“», — говорится в статье. После распада Советского Союза США стали «держателем контрольного пакета акций Европы», отметил обозреватель. После чего Соединенные Штаты взрастили проамериканские силы в политической, военной, экономической, финансовой, культурной и других важных областях национальной экономики и жизнедеятельности европейских стран, объяснил он. «Так что европейские страны — это страны на поверхности, а на самом деле — всего лишь ответвления США», — резюмировал Эр Ю Нянь. Ранее обозреватели китайской газеты «Хуаньцю шибао» заявляли, что США в последние месяцы усилили контроль над Евросоюзом. По их мнению, Америка воспользовалась обострившимся в Европе кризисом для извлечения прибыли, передает RT.