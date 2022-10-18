Ревнивая пермячка выломала дверь в доме любовницы своего мужа

Пермские приставы оштрафовали женщину за проникновение в дом предполагаемой соперницы

19 октября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Дом был заперт, но это не остановило пермячку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае судебные приставы оштрафовали женщину, которая из ревности выломала дверь в доме предполагаемой соперницы. О назначенном наказании рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «В рождественский сочельник пермячка с подругой решили прогуляться по селу Большая Соснова, в поисках места, где отдыхает муж одной из них. У женщин была информация, что он находится в доме их общей знакомой. Хозяйка дома не обрадовалась пьяным гостям и пускать к себе отказалась. Тогда женщины выломали двери и проникли в дом», — сообщили в ведомстве. Своей вины женщины отрицать не стали. Суд освободил их от уголовного наказания и назначил пермячкам по восемь тысяч штрафа. Женщины выплатили деньги сразу, как только им пришли документы на оплату.

В Пермском крае судебные приставы оштрафовали женщину, которая из ревности выломала дверь в доме предполагаемой соперницы. О назначенном наказании рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «В рождественский сочельник пермячка с подругой решили прогуляться по селу Большая Соснова, в поисках места, где отдыхает муж одной из них. У женщин была информация, что он находится в доме их общей знакомой. Хозяйка дома не обрадовалась пьяным гостям и пускать к себе отказалась. Тогда женщины выломали двери и проникли в дом», — сообщили в ведомстве. Своей вины женщины отрицать не стали. Суд освободил их от уголовного наказания и назначил пермячкам по восемь тысяч штрафа. Женщины выплатили деньги сразу, как только им пришли документы на оплату.