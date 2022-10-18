18 октября 2022

Ревнивая пермячка выломала дверь в доме любовницы своего мужа

Пермские приставы оштрафовали женщину за проникновение в дом предполагаемой соперницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Силиверстова и Брандта, Комсомольская, 6. Тюмень, памятник архитектуры, дом, силиверстов и брандт
Дом был заперт, но это не остановило пермячку Фото:

В Пермском крае судебные приставы оштрафовали женщину, которая из ревности выломала дверь в доме предполагаемой соперницы. О назначенном наказании рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«В рождественский сочельник пермячка с подругой решили прогуляться по селу Большая Соснова, в поисках места, где отдыхает муж одной из них. У женщин была информация, что он находится в доме их общей знакомой. Хозяйка дома не обрадовалась пьяным гостям и пускать к себе отказалась. Тогда женщины выломали двери и проникли в дом», — сообщили в ведомстве.

Своей вины женщины отрицать не стали. Суд освободил их от уголовного наказания и назначил пермячкам по восемь тысяч штрафа. Женщины выплатили деньги сразу, как только им пришли документы на оплату.

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В Пермском крае судебные приставы оштрафовали женщину, которая из ревности выломала дверь в доме предполагаемой соперницы. О назначенном наказании рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. «В рождественский сочельник пермячка с подругой решили прогуляться по селу Большая Соснова, в поисках места, где отдыхает муж одной из них. У женщин была информация, что он находится в доме их общей знакомой. Хозяйка дома не обрадовалась пьяным гостям и пускать к себе отказалась. Тогда женщины выломали двери и проникли в дом», — сообщили в ведомстве. Своей вины женщины отрицать не стали. Суд освободил их от уголовного наказания и назначил пермячкам по восемь тысяч штрафа. Женщины выплатили деньги сразу, как только им пришли документы на оплату.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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