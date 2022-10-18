18 октября 2022

В мэрии рассказали, как районы Перми отметят юбилеи

Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы Перми готовятся к празднованию юбилеев
© Служба новостей «URA.RU»
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День города Пермь, карнавал, шествие, танцы, актеры, праздник
В районах пройдут комплексы праздничных мероприятий Фото:

Администрация Перми пояснила URA.RU, как районы планируют потратить 700 тысяч рублей, выделенные им на празднование юбилеев. Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы разрабатывают целые комплексы мероприятий.

«Программа мероприятий в Мотовилихинском районе на стадии согласования. На текущий момент определены следующие мероприятия: конкурс среди работающей молодежи Мотовилихинского района, интерактивные площадки, фотовыставки, краеведческие квесты для жителей. Также совместные мероприятия запланированы с учреждениями культуры, спорта, организациями и предприятиями, НКО, ТОС района», — сообщили в мэрии. Мотовилихинский район отметит 85-летний юбилей в 2023 году.

Орджоникидзевский район отпразднует 85 лет в 2025 году. Но праздничные мероприятия начнутся за год до этой даты. Планируется организовать цикл тематических мероприятий по всем направлениям — культура, спорт, образование, краеведение, благоустройство. «Бюджет празднования состоит из нескольких источников — это инициативные проекты общественности, средства от грантовой деятельности, задания бюджетных учреждений и помощь предприятий района. Средства, выделенные из бюджета в 2025 году, позволят за счет целевых средств охватить культурными, досуговыми, спортивными мероприятиями максимальное количество жителей», — пояснили в городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Перми планирует выделить по 700 тысяч рублей трем районам города. Эти деньги предназначены на проведение юбилеев.

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Администрация Перми пояснила URA.RU, как районы планируют потратить 700 тысяч рублей, выделенные им на празднование юбилеев. Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы разрабатывают целые комплексы мероприятий. «Программа мероприятий в Мотовилихинском районе на стадии согласования. На текущий момент определены следующие мероприятия: конкурс среди работающей молодежи Мотовилихинского района, интерактивные площадки, фотовыставки, краеведческие квесты для жителей. Также совместные мероприятия запланированы с учреждениями культуры, спорта, организациями и предприятиями, НКО, ТОС района», — сообщили в мэрии. Мотовилихинский район отметит 85-летний юбилей в 2023 году. Орджоникидзевский район отпразднует 85 лет в 2025 году. Но праздничные мероприятия начнутся за год до этой даты. Планируется организовать цикл тематических мероприятий по всем направлениям — культура, спорт, образование, краеведение, благоустройство. «Бюджет празднования состоит из нескольких источников — это инициативные проекты общественности, средства от грантовой деятельности, задания бюджетных учреждений и помощь предприятий района. Средства, выделенные из бюджета в 2025 году, позволят за счет целевых средств охватить культурными, досуговыми, спортивными мероприятиями максимальное количество жителей», — пояснили в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Перми планирует выделить по 700 тысяч рублей трем районам города. Эти деньги предназначены на проведение юбилеев.
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