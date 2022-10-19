США отправят к границам России дополнительные войска 19 октября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 + Певкур заявил, что США внесет свой вклад в обеспечение безопасности Эстонии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США направят в Эстонию дополнительные оружие и войска на ротационной основе. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. «Мы достигли принципиальной договоренности о том, что США внесут свой вклад в безопасность Эстонии при помощи [отправки] дополнительных подразделений в режиме ротации и военных возможностей», — передает слова министра издание Bloomberg. Во время спецоперации на Украине к территории РФ били освобождены новые регионы. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. После этого правительство Эстонии объявило российский режим «террористическим», осудив присоединение новых территорий, сообщает RT. Ранее сообщалось о начале учений около российских границ объединенных ракетных войск противовоздушной обороны НАТО. Позже президент США Джо Байден подтвердил размещение войск Североатлантического альянса на территории Польши. США направят в Эстонию дополнительные оружие и войска на ротационной основе. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. «Мы достигли принципиальной договоренности о том, что США внесут свой вклад в безопасность Эстонии при помощи [отправки] дополнительных подразделений в режиме ротации и военных возможностей», — передает слова министра издание Bloomberg. Во время спецоперации на Украине к территории РФ били освобождены новые регионы. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. После этого правительство Эстонии объявило российский режим «террористическим», осудив присоединение новых территорий, сообщает RT. Ранее сообщалось о начале учений около российских границ объединенных ракетных войск противовоздушной обороны НАТО. Позже президент США Джо Байден подтвердил размещение войск Североатлантического альянса на территории Польши. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям