Соратник Трасс предрек ей «адовые сутки» из-за возможного вотума недоверия

20 октября 2022 в 02:14 Размер текста - 17 +

Премьер-министра Великобритании Лиз Трасс ждут «адовые» сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вынесении ей вотума недоверия. Об этом сообщает газета The Telegraph. «Насколько я понимаю, сегодня пришло огромное количество писем. После сегодняшнего вечера, я думаю, вы увидите абсолютный хаос. Я думаю, что следующие 24 часа будут для нее [Трасс] адом», — сказал депутат в интервью изданию. Трасс была назначена премьр-министром Соединенного Королевства 6 сентября, однако уже спустя месяц ее правления член британского парламента заявил о готовности написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии с просьбой о вынесении ей вотума недоверия. Коллеги Трасс ожидают ее отставки уже в ближайшие дни. Кроме того, даже президент США Джо Байден поддержал идею об уходе Трасс. Британский депутат Криспин Блант публично призвал ее покинуть пост. Членов Консервативной партии озвучили предложение о возвращении Бориса Джонсона на должность премьера.

Британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вынесении ей вотума недоверия. Об этом сообщает газета The Telegraph. «Насколько я понимаю, сегодня пришло огромное количество писем. После сегодняшнего вечера, я думаю, вы увидите абсолютный хаос. Я думаю, что следующие 24 часа будут для нее [Трасс] адом», — сказал депутат в интервью изданию. Трасс была назначена премьр-министром Соединенного Королевства 6 сентября, однако уже спустя месяц ее правления член британского парламента заявил о готовности написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии с просьбой о вынесении ей вотума недоверия. Коллеги Трасс ожидают ее отставки уже в ближайшие дни. Кроме того, даже президент США Джо Байден поддержал идею об уходе Трасс. Британский депутат Криспин Блант публично призвал ее покинуть пост. Членов Консервативной партии озвучили предложение о возвращении Бориса Джонсона на должность премьера.