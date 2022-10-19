Диджей Николай Колмаков обучил незрячего подростка играть за микшерным пультом Фото: Дарья Попова © URA.RU

Диджей из Екатеринбурга Николай Колмаков исполнил мечту незрячего 16-летнего мальчика, научив его играть за микшерным пультом. Об этом диджей написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы это сделали! Исполнил мечту слепому шестнадцатилетнему парнишке. Он отыграл очень круто», — написал Комлаков.

По словам Елены Русиновой, мамы мальчика, ее сын мечтает стать диджеем. «Он загадывает на все праздники одно и то же желание — стать диджеем. Я его всячески подбадривала», — пишет Елена на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она отдала сына в школу, где с ним два месяца занимались, но в итоге никто не заинтересовался в дальнейшем продвижении мальчика. «Мы отдали большие деньги, два месяца возили, но никто не заинтересовался развитием», — поясняет мама мальчика.

Затем она выложила пост в своих соцсетях, где искала человека, который бы взялся за продюсирование мальчика. В итоге откликнулся Николай Колмаков. Диджей позвонил девушке и предложил помощь. Он взял его на свой курс, который длился 30 часов. В конце курса мальчик выступил в баре с собственным диджей-сетом.

Мама заявила, что ее ребенок остался доволен. «Я не понимаю такую музыку, от слова совсем, вот это тыц-тыц, тыц-тыц. Но вчера я увидела, что мой сын любит это, и что есть люди, которым это нравится. Благодарю всех, кто помог. Его маленькая мечта сбылась!», — поделилась девушка.

Иван Русинов с диджеем Колмаковым Фото: страница Николая Колмакова в соцсети «ВКонтакте»