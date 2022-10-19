19 октября 2022

Челябинского лидера мусульман оштрафовали за экстремистские материалы

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Суд не внял оправданиям главы мусульманской общины Фото:

В Челябинской области оштрафовали 70-летнего главу мусульманской общины Аши за массовое распространение экстремистских материалов. Об этом сообщили URA.RU в Ашинском городском суде.

«В конце сентября в местной мечети прошла проверка правоохранительных органов. Как выяснилось, мужчина хранил с целью массового распространения в молельном помещении религиозной организации мусульман книгу, в 2017 году признанную судом Казани экстремистским материалом», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

В ходе судебного разбирательства мусульманский лидер завил, что содержание книги ему неизвестно — купленное им в магазине при мечети в Уфе издание он не читал. Суд этот довод отклонил, поскольку, мужчина должен был контролировать деятельность религиозной организации, которую возглавляет.

«Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, преклонный возраст и признание вины. Наказание было минимальным: административный штраф в три тысячи рублей с конфискацией запрещенной книги», — добавили в пресс-службе суда.

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В Челябинской области оштрафовали 70-летнего главу мусульманской общины Аши за массовое распространение экстремистских материалов. Об этом сообщили URA.RU в Ашинском городском суде. «В конце сентября в местной мечети прошла проверка правоохранительных органов. Как выяснилось, мужчина хранил с целью массового распространения в молельном помещении религиозной организации мусульман книгу, в 2017 году признанную судом Казани экстремистским материалом», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. В ходе судебного разбирательства мусульманский лидер завил, что содержание книги ему неизвестно — купленное им в магазине при мечети в Уфе издание он не читал. Суд этот довод отклонил, поскольку, мужчина должен был контролировать деятельность религиозной организации, которую возглавляет. «Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, преклонный возраст и признание вины. Наказание было минимальным: административный штраф в три тысячи рублей с конфискацией запрещенной книги», — добавили в пресс-службе суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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