19 октября 2022

В Челябинске ограничат движение на автодороге «Меридиан»

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, перекрытие дороги, ограничение движения
На участке будут ремонтировать трамвайные пути Фото:

В Челябинске в ближайшие выходные ограничат движение на участке автодороги «Меридиан» из-за ремонта трамвайных путей в районе Копейского шоссе. Об этом URA.RU сообщили 20 октября в пресс-службе мэрии.

«В связи с ремонтом трамвайных путей в ближайшие выходные ограничат движение общественного транспорта. Ограничения затронут участок по улице Рождественского от автодороги „Меридиан“ до Копейского шоссе», — заявили в мэрии.

Так, с 22:00 часов 21 октября до 6:00 часов 24 октября прекращается движение трамваев. Троллейбусы будут перевозить пассажиров с 5:00 до 22:00 часов. Мэрия просит жителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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В Челябинске в ближайшие выходные ограничат движение на участке автодороги «Меридиан» из-за ремонта трамвайных путей в районе Копейского шоссе. Об этом URA.RU сообщили 20 октября в пресс-службе мэрии. «В связи с ремонтом трамвайных путей в ближайшие выходные ограничат движение общественного транспорта. Ограничения затронут участок по улице Рождественского от автодороги „Меридиан“ до Копейского шоссе», — заявили в мэрии. Так, с 22:00 часов 21 октября до 6:00 часов 24 октября прекращается движение трамваев. Троллейбусы будут перевозить пассажиров с 5:00 до 22:00 часов. Мэрия просит жителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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