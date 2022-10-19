В Челябинске ограничат движение на автодороге «Меридиан»

На участке будут ремонтировать трамвайные пути Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в ближайшие выходные ограничат движение на участке автодороги «Меридиан» из-за ремонта трамвайных путей в районе Копейского шоссе. Об этом URA.RU сообщили 20 октября в пресс-службе мэрии.

«В связи с ремонтом трамвайных путей в ближайшие выходные ограничат движение общественного транспорта. Ограничения затронут участок по улице Рождественского от автодороги „Меридиан“ до Копейского шоссе», — заявили в мэрии.

Так, с 22:00 часов 21 октября до 6:00 часов 24 октября прекращается движение трамваев. Троллейбусы будут перевозить пассажиров с 5:00 до 22:00 часов. Мэрия просит жителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.