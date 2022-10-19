Мотострелки поблагодарили пермяков за помощь

Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона поблагодарил жителей Лысьвенского округа Пермского края за помощь. Информация об этом появилась на официальной странице администрации горда Лысьвы в соцсети «ВКонтакте»
«Уважаемые жители Лысьвенского округа! Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона в\ч 1654 и подполковник И.Р Касимов выражают Вам глубокую благодарность за помощь в обеспечении мобилизованных военнослужащих», — сказано в посте. Также глава Лысьвенского округа Никита Федосеев от себя лично поблагодарил всех жителей, предприятия и бизнес за поддержку бойцов.
Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план.
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