Мотострелки поблагодарили пермяков за помощь

20 октября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Мотострелки прислали в администрацию Лысьвы благодарственное письмо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона поблагодарил жителей Лысьвенского округа Пермского края за помощь. Информация об этом появилась на официальной странице администрации горда Лысьвы в соцсети «ВКонтакте» «Уважаемые жители Лысьвенского округа! Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона в\ч 1654 и подполковник И.Р Касимов выражают Вам глубокую благодарность за помощь в обеспечении мобилизованных военнослужащих», — сказано в посте. Также глава Лысьвенского округа Никита Федосеев от себя лично поблагодарил всех жителей, предприятия и бизнес за поддержку бойцов. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план.

Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона поблагодарил жителей Лысьвенского округа Пермского края за помощь. Информация об этом появилась на официальной странице администрации горда Лысьвы в соцсети «ВКонтакте» «Уважаемые жители Лысьвенского округа! Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона в\ч 1654 и подполковник И.Р Касимов выражают Вам глубокую благодарность за помощь в обеспечении мобилизованных военнослужащих», — сказано в посте. Также глава Лысьвенского округа Никита Федосеев от себя лично поблагодарил всех жителей, предприятия и бизнес за поддержку бойцов. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план.