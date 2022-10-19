19 октября 2022

Мотострелки поблагодарили пермяков за помощь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, мобилизация, сво, специальная военная операция
Мотострелки прислали в администрацию Лысьвы благодарственное письмо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона поблагодарил жителей Лысьвенского округа Пермского края за помощь. Информация об этом появилась на официальной странице администрации горда Лысьвы в соцсети «ВКонтакте»

«Уважаемые жители Лысьвенского округа! Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона в\ч 1654 и подполковник И.Р Касимов выражают Вам глубокую благодарность за помощь в обеспечении мобилизованных военнослужащих», — сказано в посте. Также глава Лысьвенского округа Никита Федосеев от себя лично поблагодарил всех жителей, предприятия и бизнес за поддержку бойцов.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона поблагодарил жителей Лысьвенского округа Пермского края за помощь. Информация об этом появилась на официальной странице администрации горда Лысьвы в соцсети «ВКонтакте» «Уважаемые жители Лысьвенского округа! Личный состав Отдельного Мотострелкового батальона в\ч 1654 и подполковник И.Р Касимов выражают Вам глубокую благодарность за помощь в обеспечении мобилизованных военнослужащих», — сказано в посте. Также глава Лысьвенского округа Никита Федосеев от себя лично поблагодарил всех жителей, предприятия и бизнес за поддержку бойцов. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...