Курган стал лидером УрФО по нерастаможенным машинам, привезенным из Армении. Видео

20 октября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

В Кургане таможенники выявили более полутора десятков нерастаможенных машин из Армении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане выявлено 17 нерастаможенных автомобилей, ввезенных из Армении. Это самый большой показатель по Уральскому региону, рассказал URA.RU начальник Курганского таможенного поста Михаил Сергеев. «В период с 2020 года по настоящее время таких [нерастаможенных] „армянских“ автомобилей на территории Курганской области задержано 17 единиц. Вообще на Урале такого количества больше нет нигде», — сообщил курганский таможенник. Сотрудник ведомства отметил, что выявлять нарушителей таможенникам помогают сотрудники регионального ГИБДД. Автомобили нарушителей помещают в зону таможенного контроля. Уплатив все платежи, владельцы могут забрать их в пользование обратно. Если требование по соблюдению таможенного контроля не выполняется, то автомобили передают на реализацию в Росимущество. В настоящее время на стоянке таможенного контроля находится два автомобиля нарушителей. Также на стоянке размещается спецтехника и легковой транспорт, ввезенная в Россию из восточных стран, которая проходит процедуру таможенного оформления. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сообщили, по каким причинам чаще всего останавливают грузы во время таможенного контроля. Чаще всего отправители нарушают правила, не оформляя документы или не соблюдая сроки оформления сертификатов.

В Кургане выявлено 17 нерастаможенных автомобилей, ввезенных из Армении. Это самый большой показатель по Уральскому региону, рассказал URA.RU начальник Курганского таможенного поста Михаил Сергеев. «В период с 2020 года по настоящее время таких [нерастаможенных] „армянских“ автомобилей на территории Курганской области задержано 17 единиц. Вообще на Урале такого количества больше нет нигде», — сообщил курганский таможенник. Сотрудник ведомства отметил, что выявлять нарушителей таможенникам помогают сотрудники регионального ГИБДД. Автомобили нарушителей помещают в зону таможенного контроля. Уплатив все платежи, владельцы могут забрать их в пользование обратно. Если требование по соблюдению таможенного контроля не выполняется, то автомобили передают на реализацию в Росимущество. В настоящее время на стоянке таможенного контроля находится два автомобиля нарушителей. Также на стоянке размещается спецтехника и легковой транспорт, ввезенная в Россию из восточных стран, которая проходит процедуру таможенного оформления. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сообщили, по каким причинам чаще всего останавливают грузы во время таможенного контроля. Чаще всего отправители нарушают правила, не оформляя документы или не соблюдая сроки оформления сертификатов.