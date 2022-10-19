В Кургане выявлено 17 нерастаможенных автомобилей, ввезенных из Армении. Это самый большой показатель по Уральскому региону, рассказал URA.RU начальник Курганского таможенного поста Михаил Сергеев.
«В период с 2020 года по настоящее время таких [нерастаможенных] „армянских“ автомобилей на территории Курганской области задержано 17 единиц. Вообще на Урале такого количества больше нет нигде», — сообщил курганский таможенник. Сотрудник ведомства отметил, что выявлять нарушителей таможенникам помогают сотрудники регионального ГИБДД.
Автомобили нарушителей помещают в зону таможенного контроля. Уплатив все платежи, владельцы могут забрать их в пользование обратно. Если требование по соблюдению таможенного контроля не выполняется, то автомобили передают на реализацию в Росимущество.
В настоящее время на стоянке таможенного контроля находится два автомобиля нарушителей. Также на стоянке размещается спецтехника и легковой транспорт, ввезенная в Россию из восточных стран, которая проходит процедуру таможенного оформления.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сообщили, по каким причинам чаще всего останавливают грузы во время таможенного контроля. Чаще всего отправители нарушают правила, не оформляя документы или не соблюдая сроки оформления сертификатов.
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