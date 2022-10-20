20 октября 2022

Самолет Utair приземлился в Москве с множественными повреждениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, utair, самолет, ютэйр
У самолета Utair отказал автопилот Фото:

Самолет Utair приземлился в московском аэропорту Внуково с множественными повреждениями, в частности, отказом автопилота. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident.

«В течение полета воздушного судна происходил медленный разряд основного аккумулятора. По прилету напряжение на батарее составляло 4 вольта. Также произошел отказ автопилота. При посадке произошел инцидент с реверсом. Посадка прошла благополучно», — уточнили в telegram-канале AviaIncident.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Перед взлетом приборы указали на неисправности системы.

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Самолет Utair приземлился в московском аэропорту Внуково с множественными повреждениями, в частности, отказом автопилота. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident. «В течение полета воздушного судна происходил медленный разряд основного аккумулятора. По прилету напряжение на батарее составляло 4 вольта. Также произошел отказ автопилота. При посадке произошел инцидент с реверсом. Посадка прошла благополучно», — уточнили в telegram-канале AviaIncident. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Перед взлетом приборы указали на неисправности системы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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