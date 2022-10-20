Самолет Utair приземлился в Москве с множественными повреждениями

21 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

У самолета Utair отказал автопилот Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет Utair приземлился в московском аэропорту Внуково с множественными повреждениями, в частности, отказом автопилота. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident. «В течение полета воздушного судна происходил медленный разряд основного аккумулятора. По прилету напряжение на батарее составляло 4 вольта. Также произошел отказ автопилота. При посадке произошел инцидент с реверсом. Посадка прошла благополучно», — уточнили в telegram-канале AviaIncident. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Перед взлетом приборы указали на неисправности системы.

Самолет Utair приземлился в московском аэропорту Внуково с множественными повреждениями, в частности, отказом автопилота. Об этом сообщает telegram-канал AviaIncident. «В течение полета воздушного судна происходил медленный разряд основного аккумулятора. По прилету напряжение на батарее составляло 4 вольта. Также произошел отказ автопилота. При посадке произошел инцидент с реверсом. Посадка прошла благополучно», — уточнили в telegram-канале AviaIncident. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Казани в Сургут. Перед взлетом приборы указали на неисправности системы.