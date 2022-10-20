Новый начальник департамента ЖКХ Перми приступил к работе

Чиновник уже приступил к исполнению своих обязанностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков приступил к работе с 18 октября. Пока в статусе «исполняющий обязанности». Информация о назначении появилась на официальном сайте городской мэрии.

«И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми — Баскаков Станислав Александрович. Первый заместитель начальника департамента — Белоусов Олег Леонидович», — сообщается на сайте.



Ранее Баскаков возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство. Муниципальным предприятием он руководил с 2016 года.



URA.RU сообщало, что руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов покинул должность. Чиновник перешел на работу в государственное краевое управление «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».