20 октября 2022

Новый начальник департамента ЖКХ Перми приступил к работе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки, шариковая ручка
Чиновник уже приступил к исполнению своих обязанностей Фото:

Новый начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков приступил к работе с 18 октября. Пока в статусе «исполняющий обязанности». Информация о назначении появилась на официальном сайте городской мэрии.

«И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми — Баскаков Станислав Александрович. Первый заместитель начальника департамента — Белоусов Олег Леонидович», — сообщается на сайте.

Ранее Баскаков возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство. Муниципальным предприятием он руководил с 2016 года.

URA.RU сообщало, что руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов покинул должность. Чиновник перешел на работу в государственное краевое управление «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Новый начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков приступил к работе с 18 октября. Пока в статусе «исполняющий обязанности». Информация о назначении появилась на официальном сайте городской мэрии. «И.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми — Баскаков Станислав Александрович. Первый заместитель начальника департамента — Белоусов Олег Леонидович», — сообщается на сайте. Ранее Баскаков возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство. Муниципальным предприятием он руководил с 2016 года. URA.RU сообщало, что руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов покинул должность. Чиновник перешел на работу в государственное краевое управление «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...