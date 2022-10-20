Алексей Текслер подчеркнул, что необходим контроль, как проходит боевое слаживание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 октября провел рабочую встречу с военным комиссаром Магнитогорска Григорием Косенком. Стороны обсудили приоритетные задачи в период частичной мобилизации, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы держим связь со всеми нашими ребятами, которые уходят по частичной мобилизации, отправляем им помощь, в каких бы подразделениях они ни находились. Необходим контроль, как проходит боевое слаживание, чтобы ребята были подготовленные. Это основная задача», — сообщил Алексей Текслер.

Военком Магнитогорска пояснил, что поддерживает связь с мобилизованными магнитогорцами. Военкомат получает от резервистов информацию, как они устроились и есть ли все в наличии.

«Ребята сообщают, что получили бронежилеты и разгрузки. По питанию проблем нет. Они воодушевлены и с боевым настроем участвуют в боевом слаживании», — заявил Косенок.

Губернатор Текслер 21 октября посетил с рабочим визитом Магнитогорск, второй по величине город области. Глава региона также познакомился с работой образовательных учреждений города.