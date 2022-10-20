20 октября 2022

Челябинский губернатор обсудил с военкомом помощь мобилизованным. Фото

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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, танкисты, армия, солдаты, оружие, война, учения, спецоперация, строй, боевое слаживание
Алексей Текслер подчеркнул, что необходим контроль, как проходит боевое слаживание Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 октября провел рабочую встречу с военным комиссаром Магнитогорска Григорием Косенком. Стороны обсудили приоритетные задачи в период частичной мобилизации, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы держим связь со всеми нашими ребятами, которые уходят по частичной мобилизации, отправляем им помощь, в каких бы подразделениях они ни находились. Необходим контроль, как проходит боевое слаживание, чтобы ребята были подготовленные. Это основная задача», — сообщил Алексей Текслер.

Военком Магнитогорска пояснил, что поддерживает связь с мобилизованными магнитогорцами. Военкомат получает от резервистов информацию, как они устроились и есть ли все в наличии.

«Ребята сообщают, что получили бронежилеты и разгрузки. По питанию проблем нет. Они воодушевлены и с боевым настроем участвуют в боевом слаживании», — заявил Косенок.

Губернатор Текслер 21 октября посетил с рабочим визитом Магнитогорск, второй по величине город области. Глава региона также познакомился с работой образовательных учреждений города.

Военком Магнитогорска пояснил, что мобилизованные воодушевлены и участвуют в боевом слаживании
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 октября провел рабочую встречу с военным комиссаром Магнитогорска Григорием Косенком. Стороны обсудили приоритетные задачи в период частичной мобилизации, сообщает пресс-служба главы региона. «Мы держим связь со всеми нашими ребятами, которые уходят по частичной мобилизации, отправляем им помощь, в каких бы подразделениях они ни находились. Необходим контроль, как проходит боевое слаживание, чтобы ребята были подготовленные. Это основная задача», — сообщил Алексей Текслер. Военком Магнитогорска пояснил, что поддерживает связь с мобилизованными магнитогорцами. Военкомат получает от резервистов информацию, как они устроились и есть ли все в наличии. «Ребята сообщают, что получили бронежилеты и разгрузки. По питанию проблем нет. Они воодушевлены и с боевым настроем участвуют в боевом слаживании», — заявил Косенок. Губернатор Текслер 21 октября посетил с рабочим визитом Магнитогорск, второй по величине город области. Глава региона также познакомился с работой образовательных учреждений города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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