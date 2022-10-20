Курганскому тренеру рекордсменки России пришлось через суд добиваться выплаты от властей

В Кургане детский тренер обратилась в суд, чтобы добиться выплат от управления спорта Фото: Илья Московец © URA.RU

Курганские чиновники отказали в полагающейся выплате преподавателю областной специализированной ДЮСШ, воспитавшую рекордсменку России по плаванию. Тренирующей девочку с ДЦП Наталье Полукаровой пришлось обратиться в суд, который решил конфликт в ее пользу. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы образования. Информацию после суда подтвердила сама Полукарова.

«Суд вынес решение в мою пользу», — сообщила корреспонденту тренер. От других комментариев преподаватель отказалась.

Выплаты за выдающиеся результаты положены наставникам и спортсменам согласно постановлению правительства Курганской области. Тренер подавала заявление после успешного выступления ее воспитанницы на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в апреле текущего года. Девочка выиграла три золота, два серебра и одну бронзу. Также она в октябре установила рекорд России на соревнованиях в Сочи.

В управлении физкультуры и спорта выплатить тренеру вознаграждение отказались. При этом чиновники сослались на отсутствие документов.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в правительство области. В правительстве ответили, что «после соревнований спортсменка и ее тренер Полукарова Н.В. подали документы на выплату. <…> Тренеру в выплате было отказано из-за несоответствия требованиям поданных документов, в которых был указан вид спорта, отличный от спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На основании части 1 пункта 13 постановления в выплате тренеру пришлось отказать». Спортсменка деньги в размере 640 тысяч рублей получила.

Женщина обратилась за консультацией в прокуратуру. Сотрудники надзорного органа помогли составить иск и подать его в суд.

В Курганском городском суде 21 октября удовлетворили иск Полукаровой, обязав управление выплатить полагающиеся деньги. Решение в законную силу не вступило.

URA.RU сообщало, что уволенным из курганского департамента сотрудникам выплатят более 1 млн рублей. Это решил суд, признавший приказ об увольнении незаконным.