22 октября 2022
21 октября 2022

Жители пермского микрорайона пожаловались на разбитые от машин дороги. Фото

Жители Перми выступили против проезда грузового транспорта по улицам
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки жалуются на ямы и грязь от самосвалов Фото:

Жители микрорайонов Вышка-1 и Гарцы пожаловались на интенсивное движение грузовых машин с тяжелым сырым грунтом, которые, по их словам, месяц ездят колоннами через ул. Бузинская на ул. Кантонской Коммуны, чтобы отсыпать овраг для строительства дома и портят тем самым дорогу. Соответствующий пост опубликован в группе «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте».

«По словам местных жителей, интенсивность движения здесь настолько большая, что дорожное покрытие улицы не выдерживает веса многотонных машин и ломается. Везде ямы и грязь от самосвалов. Здесь нет тротуара, поэтому все люди ходят прямо по дороге по уши в грязи. Просел и легковой мост, который соединяет два микрорайона. На нем появились трещины, вылезла арматура», — указано в посте.

Местных жителей беспокоит, что весной, в половодье, просевший мост может создать затор на реке, из-за чего образуется зона подтопления. URA.RU направило запрос в администрацию Перми, чтобы ситуацию взяли на контроль специалисты. Ответ от ведомства на момент публикации не получен.

Местные жители говорят, что ямы и грязь появились от грузовых машин

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Жители микрорайонов Вышка-1 и Гарцы пожаловались на интенсивное движение грузовых машин с тяжелым сырым грунтом, которые, по их словам, месяц ездят колоннами через ул. Бузинская на ул. Кантонской Коммуны, чтобы отсыпать овраг для строительства дома и портят тем самым дорогу. Соответствующий пост опубликован в группе «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте». «По словам местных жителей, интенсивность движения здесь настолько большая, что дорожное покрытие улицы не выдерживает веса многотонных машин и ломается. Везде ямы и грязь от самосвалов. Здесь нет тротуара, поэтому все люди ходят прямо по дороге по уши в грязи. Просел и легковой мост, который соединяет два микрорайона. На нем появились трещины, вылезла арматура», — указано в посте. Местных жителей беспокоит, что весной, в половодье, просевший мост может создать затор на реке, из-за чего образуется зона подтопления. URA.RU направило запрос в администрацию Перми, чтобы ситуацию взяли на контроль специалисты. Ответ от ведомства на момент публикации не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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