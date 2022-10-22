Жители Перми выступили против проезда грузового транспорта по улицам

Пермяки жалуются на ямы и грязь от самосвалов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители микрорайонов Вышка-1 и Гарцы пожаловались на интенсивное движение грузовых машин с тяжелым сырым грунтом, которые, по их словам, месяц ездят колоннами через ул. Бузинская на ул. Кантонской Коммуны, чтобы отсыпать овраг для строительства дома и портят тем самым дорогу. Соответствующий пост опубликован в группе «Инцидент Пермь» социальной сети «ВКонтакте».

«По словам местных жителей, интенсивность движения здесь настолько большая, что дорожное покрытие улицы не выдерживает веса многотонных машин и ломается. Везде ямы и грязь от самосвалов. Здесь нет тротуара, поэтому все люди ходят прямо по дороге по уши в грязи. Просел и легковой мост, который соединяет два микрорайона. На нем появились трещины, вылезла арматура», — указано в посте.

Местных жителей беспокоит, что весной, в половодье, просевший мост может создать затор на реке, из-за чего образуется зона подтопления. URA.RU направило запрос в администрацию Перми, чтобы ситуацию взяли на контроль специалисты. Ответ от ведомства на момент публикации не получен.