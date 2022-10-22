Решившему переизбраться на второй срок Байдену предрекли судьбу «короля хаоса»

23 октября 2022 в 05:36 Размер текста - 17 +

Байдена раскритиковали за многочисленные кризисы, происходящие за время его президентства Фото: Официальный сайт президента Украины В 2024 году действующий глава Белого дома, заявивший о намерениях переизбраться на новый президентский срок, будет вести предвыборную кампанию как «король хаоса». Такую оценку политике американского лидера дал ведущий телеканала Fox News Дэн Бонгино. «Я пытаюсь понять, какие призывы будут использованы в предвыборной кампании Байдена? Типа: „Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?“. Я имею в виду, что он собирается сказать? „Инфляция была 1,4%, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4%“. Лозунг кампании будет звучать так: „Джо Байден: Эй, могло быть и хуже?“ На чем он будет продвигаться?», —задался вопросом Бонгино. Он обратил внимание, что за время президентства Байдена в США упали показатели образования, страна добилась рекордных отметок по количеству смертей от передозировки наркотиками. «У вас разразился глобальный кризис, Великобритания в смятении. Джо Байден — король хаоса», — резюмировал ведущий. Накануне стало известно, что Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году. Однако американский лидер уточнил, что не принимает формального решения, так как тогда ему придется «вести себя как кандидат». Ранее экс-президент США Дональд Трамп отмечал, что Байден нанес Америке больше вреда, чем пять самых худших президентов в истории страны.

В 2024 году действующий глава Белого дома, заявивший о намерениях переизбраться на новый президентский срок, будет вести предвыборную кампанию как «король хаоса». Такую оценку политике американского лидера дал ведущий телеканала Fox News Дэн Бонгино. «Я пытаюсь понять, какие призывы будут использованы в предвыборной кампании Байдена? Типа: „Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово?“. Я имею в виду, что он собирается сказать? „Инфляция была 1,4%, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4%“. Лозунг кампании будет звучать так: „Джо Байден: Эй, могло быть и хуже?“ На чем он будет продвигаться?», —задался вопросом Бонгино. Он обратил внимание, что за время президентства Байдена в США упали показатели образования, страна добилась рекордных отметок по количеству смертей от передозировки наркотиками. «У вас разразился глобальный кризис, Великобритания в смятении. Джо Байден — король хаоса», — резюмировал ведущий. Накануне стало известно, что Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году. Однако американский лидер уточнил, что не принимает формального решения, так как тогда ему придется «вести себя как кандидат». Ранее экс-президент США Дональд Трамп отмечал, что Байден нанес Америке больше вреда, чем пять самых худших президентов в истории страны.