22 октября 2022

В Екатеринбурге цирк закроют на реконструкцию

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Участок набережной между улицами Куйбышева и Малышева. Екатеринбург, цирк, мост, екатеринбургский цирк, виды екатеринбурга, виды города, купол цирка
Здание цирка будут ремонтировать два года Фото:

Здание екатеринбургского цирка планируют закрыть на реконструкцию в следующем году. Ремонт продлится два года, рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

«Воронежский и екатеринбургский цирк закроем в следующем году на реконструкцию. С момента закрытия на проведение работ нужно два года», — цитирует ТАСС Белякова.

Так как екатеринбургский цирк является одним из самых больших в России, то на его реконструкцию потребуется около 2,2-2,6 млрд рублей. Здание начало работу в 1980 году. Оно считается одним из лучших в Европе, так как приспособлено под самые сложные номера, следует из информации на сайте цирка.

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Здание екатеринбургского цирка планируют закрыть на реконструкцию в следующем году. Ремонт продлится два года, рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. «Воронежский и екатеринбургский цирк закроем в следующем году на реконструкцию. С момента закрытия на проведение работ нужно два года», — цитирует ТАСС Белякова. Так как екатеринбургский цирк является одним из самых больших в России, то на его реконструкцию потребуется около 2,2-2,6 млрд рублей. Здание начало работу в 1980 году. Оно считается одним из лучших в Европе, так как приспособлено под самые сложные номера, следует из информации на сайте цирка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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