В Екатеринбурге цирк закроют на реконструкцию

23 октября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Здание цирка будут ремонтировать два года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Здание екатеринбургского цирка планируют закрыть на реконструкцию в следующем году. Ремонт продлится два года, рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. «Воронежский и екатеринбургский цирк закроем в следующем году на реконструкцию. С момента закрытия на проведение работ нужно два года», — цитирует ТАСС Белякова. Так как екатеринбургский цирк является одним из самых больших в России, то на его реконструкцию потребуется около 2,2-2,6 млрд рублей. Здание начало работу в 1980 году. Оно считается одним из лучших в Европе, так как приспособлено под самые сложные номера, следует из информации на сайте цирка.

Здание екатеринбургского цирка планируют закрыть на реконструкцию в следующем году. Ремонт продлится два года, рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. «Воронежский и екатеринбургский цирк закроем в следующем году на реконструкцию. С момента закрытия на проведение работ нужно два года», — цитирует ТАСС Белякова. Так как екатеринбургский цирк является одним из самых больших в России, то на его реконструкцию потребуется около 2,2-2,6 млрд рублей. Здание начало работу в 1980 году. Оно считается одним из лучших в Европе, так как приспособлено под самые сложные номера, следует из информации на сайте цирка.