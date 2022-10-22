В Екатеринбурге цирк закроют на реконструкцию

Здание екатеринбургского цирка планируют закрыть на реконструкцию в следующем году. Ремонт продлится два года, рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.
«Воронежский и екатеринбургский цирк закроем в следующем году на реконструкцию. С момента закрытия на проведение работ нужно два года», — цитирует ТАСС Белякова.
Так как екатеринбургский цирк является одним из самых больших в России, то на его реконструкцию потребуется около 2,2-2,6 млрд рублей. Здание начало работу в 1980 году. Оно считается одним из лучших в Европе, так как приспособлено под самые сложные номера, следует из информации на сайте цирка.
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