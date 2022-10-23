Свердловский фонд вручил помощь мобилизованным во время отправки из военкомата

Благотворительный фонд «Дом спасения» совместно с неравнодушными свердловчанами раздает мобилизованным наборы с необходимыми лекарствами и вещами. Для этого руководитель проекта Кирилл Теплухин приезжает в Чкаловский военкомат во время каждой отправки. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Уральский благотворительный фонд „Дом спасения“ при помощи наших инвесторов и просто неравнодушных людей собирает помощь, раздает мобилизованным ребятам. Там находятся шапки, балаклавы, „пенки“ [туристические], носки, ватные палочки, бинты, жгуты», — заявил Теплухин. Он выдает помощь бойцам перед каждой отправкой в военкомате. Всего фонд подготовил 200 наборов.
Теплухин подчеркнул, что мобилизованным помогают и сотрудники военкомата. Они выдают мужчинам аптечки и продовольственные наборы на пару дней, пока они будут проходит подготовку в 32-м военном городке.
24 октября партия мобилизованных свердловчан отправилась из Чкаловского военкомата в Екатеринбурге на военные сборы в 32-й военный городок. Затем мужчин отправят на Украину, чтобы выполнить боевые задачи в рамках специальной военной операции. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, призвать на военную службу планируется порядка 300 тысяч резервистов.
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