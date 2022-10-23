Тюменский суд отменил приговор спасателю, обвиненному в гибели стариков при пожаре

24 октября 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Ранее Павел Тигеев был приговорен к трем годам условного срока Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский областной суд поддержал апелляцию на приговор бывшему сотруднику МЧС Павлу Тигееву, обвиненному в халатности, из-за которой под Тюменью в пожаре погибли семь человек. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее Тигеев был приговорен к трем годам условного срока. «Как выяснилось, частный жилой дом, где был организован пансионат для престарелых и инвалидов, не является объектом защиты и не подлежит проверке инспектором МЧС. Деятельность юрлица и индивидуального предпринимателя на объекте, где произошел пожар, не осуществлялась. Вмененные Тигееву нарушения требований пожарной безопасности не относятся к жилому дому и не были установлены специально созданной комиссией», — рассказали в суде. По итогам слушания, Тюменский областной суд отменил приговор нижестоящей инстанции. Дело возвращено в Тюменский районный суд на новое рассмотрение. Ранее URA.RU писало о том, что 9 января 2021 года в поселке Боровском Тюменского района произошел пожар, в котором погибли семь человек. Как выяснилось позже, сгоревший частный дом использовался в качестве нелегального пансионата для пожилых людей. Его хозяйка Ольга Вильямсон была задержана в тот же день, ее приговорили к шести годам лишения свободы.

Тюменский областной суд поддержал апелляцию на приговор бывшему сотруднику МЧС Павлу Тигееву, обвиненному в халатности, из-за которой под Тюменью в пожаре погибли семь человек. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее Тигеев был приговорен к трем годам условного срока. «Как выяснилось, частный жилой дом, где был организован пансионат для престарелых и инвалидов, не является объектом защиты и не подлежит проверке инспектором МЧС. Деятельность юрлица и индивидуального предпринимателя на объекте, где произошел пожар, не осуществлялась. Вмененные Тигееву нарушения требований пожарной безопасности не относятся к жилому дому и не были установлены специально созданной комиссией», — рассказали в суде. По итогам слушания, Тюменский областной суд отменил приговор нижестоящей инстанции. Дело возвращено в Тюменский районный суд на новое рассмотрение. Ранее URA.RU писало о том, что 9 января 2021 года в поселке Боровском Тюменского района произошел пожар, в котором погибли семь человек. Как выяснилось позже, сгоревший частный дом использовался в качестве нелегального пансионата для пожилых людей. Его хозяйка Ольга Вильямсон была задержана в тот же день, ее приговорили к шести годам лишения свободы.