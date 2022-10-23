23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

На пермском пороховом заводе прокомментировали ЧП с гибелью рабочих

На производстве пластмассы в Перми погибли три человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский пороховой завод. Пермь, пермский пороховой завод
Пермский пороховой завод прокомментировал гибель рабочих Фото:

На ФКП «Пермский пороховой завод» заявили, что авария на производстве пластмассы, унесшая жизни трех человек, произошла из-за горения остатков спецпродукции в замкнутом пространстве. Подробности о ЧП опубликованы на сайте предприятия.

«Предположительно произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции в здании производства „Пластмассы“. В результате несчастного случая трое рабочтников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников по обслуживанию оборудования и прессовщик. Мастер участка в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение», — говорится в сообщении.

Специально созданная рабочая комиссия устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Предприятие также отмечает, что оказывает семьям погибших и пострадавшего всю необходимую помощь. Ранее агентство сообщало о двух погибших в результате пожара, позже стало известно еще об одном работнике.

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На ФКП «Пермский пороховой завод» заявили, что авария на производстве пластмассы, унесшая жизни трех человек, произошла из-за горения остатков спецпродукции в замкнутом пространстве. Подробности о ЧП опубликованы на сайте предприятия. «Предположительно произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции в здании производства „Пластмассы“. В результате несчастного случая трое рабочтников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников по обслуживанию оборудования и прессовщик. Мастер участка в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение», — говорится в сообщении. Специально созданная рабочая комиссия устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Предприятие также отмечает, что оказывает семьям погибших и пострадавшего всю необходимую помощь. Ранее агентство сообщало о двух погибших в результате пожара, позже стало известно еще об одном работнике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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