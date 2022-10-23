На пермском пороховом заводе прокомментировали ЧП с гибелью рабочих

На производстве пластмассы в Перми погибли три человека

Пермский пороховой завод прокомментировал гибель рабочих Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

На ФКП «Пермский пороховой завод» заявили, что авария на производстве пластмассы, унесшая жизни трех человек, произошла из-за горения остатков спецпродукции в замкнутом пространстве. Подробности о ЧП опубликованы на сайте предприятия.

«Предположительно произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции в здании производства „Пластмассы“. В результате несчастного случая трое рабочтников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников по обслуживанию оборудования и прессовщик. Мастер участка в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение», — говорится в сообщении.

Специально созданная рабочая комиссия устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Предприятие также отмечает, что оказывает семьям погибших и пострадавшего всю необходимую помощь. Ранее агентство сообщало о двух погибших в результате пожара, позже стало известно еще об одном работнике.