23 октября 2022
22 октября 2022

Пермский филиал «Нестле» опроверг информацию о свалке ртутных ламп

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В «Нестле» заявили, что ртутные лампы утилизируют в соответствии с законом Фото:

В пермском филиале ООО «Нестле Россия» опровергли информацию о свалке ламп, содержащих ртуть, на крыше предприятия. Фотографии со скоплением ламп были опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

«Данная информация (о якобы нахождении отработанных ламп на кровле здания) не соответствует действительности. Обращение с ртутьсодержащими лампами в компании осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации», — сообщает пресс-служба компании.

Ранее агентство писало о свалке ламп, содержащих ртуть, которая по мнению пермяков расположена на крыше пермского филиала «Нестле». В краевом Росприроднадзоре сообщили, что проведут проверку по возможному нарушению.

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В пермском филиале ООО «Нестле Россия» опровергли информацию о свалке ламп, содержащих ртуть, на крыше предприятия. Фотографии со скоплением ламп были опубликованы в соцсети «ВКонтакте». «Данная информация (о якобы нахождении отработанных ламп на кровле здания) не соответствует действительности. Обращение с ртутьсодержащими лампами в компании осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации», — сообщает пресс-служба компании. Ранее агентство писало о свалке ламп, содержащих ртуть, которая по мнению пермяков расположена на крыше пермского филиала «Нестле». В краевом Росприроднадзоре сообщили, что проведут проверку по возможному нарушению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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