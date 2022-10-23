Пермский филиал «Нестле» опроверг информацию о свалке ртутных ламп

В «Нестле» заявили, что ртутные лампы утилизируют в соответствии с законом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В пермском филиале ООО «Нестле Россия» опровергли информацию о свалке ламп, содержащих ртуть, на крыше предприятия. Фотографии со скоплением ламп были опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

«Данная информация (о якобы нахождении отработанных ламп на кровле здания) не соответствует действительности. Обращение с ртутьсодержащими лампами в компании осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации», — сообщает пресс-служба компании.

Ранее агентство писало о свалке ламп, содержащих ртуть, которая по мнению пермяков расположена на крыше пермского филиала «Нестле». В краевом Росприроднадзоре сообщили, что проведут проверку по возможному нарушению.